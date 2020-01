Kerstin Ott erlebt tragischen Unfall – enttäuscht ist sie vor allem von ihren Fans

In der Nacht zum 1. Januar 2020 ereignete sich auf der A23 ein schwerer Unfall. Starker Nebel verschlechterte Autofahrern die Sicht, sodass es zu mehreren Großeinsätzen von Feuerwehr und Polizei kam. Was kaum jemand wusste: Ein deutscher Schlagerstar war mittendrin.

Kerstin Ott nach Unfall unter Schock

Kerstin Ott erlebte die Unfälle hautnah mit. Später konnte sie ihre Fans beruhigen: Die Sängerin selbst war nicht direkt beteiligt. Allerdings war sie als Ersthelferin vor Ort. Dabei erlebte sie dramatische Szenen, die sie noch Tage später beschäftigten. Nun wendete sich Kerstin Ott auf Instagram an die Öffentlichkeit, um über ihre traumatische Erfahrung zu sprechen.

"Es geht uns gut!", stellte Kerstin Ott in ihrem Instagram-Beitrag zuallererst klar. Die ersten Tage nach Silvester hatte man nichts von der Schlagersängerin gehört – was ihre Fans in Sorge versetzte. Doch Kerstin Ott brauchte die Zeit, um die Ereignisse zu verarbeiten:

Wir waren zwischen dem 31.12-1.1. nicht direkt im Unfall beteiligt, aber Ersthelfer. Das mussten wir nun erstmal zwei Tage verdauen, es waren natürlich sehr schockierende Momente.

Und obwohl Kerstin Ott sehr dankbar sei, dass ihr selbst bei dem Unfall nichts zugestoßen ist, nimmt die Nacht sie bis heute mit. Das liegt nicht an den Ereignissen selbst, sondern an den Menschen, die ebenfalls vor Ort waren – und eigentlich wie sie als Ersthelfer alle Hände voll zu tun gehabt hätten. Doch die hatten andere Pläne: Sie fragten Kerstin Ott nach Fotos und Autogrammen. "Das sind Dinge die ich weder verstehen noch jetzt schon wegpacken kann", reagiert diese offen betroffen.

Sie selbst sei froh, dass sie so gut es ging helfen konnte. Ihre Fans ermahnt sie: "Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und fahrt jederzeit schön vorsichtig".

Fakten zu Kerstin Ott

Kerstin Ott ist eine deutsche Schlagersängerin und DJane

Sie wurde am 17. Januar 1982 geboren

Ihr Geburtsort ist West-Berlin

Seit 2017 ist Kerstin Ott mit Karolina Köppen verheiratet

Bekannt wurde die Sängerin vor allem durch ihren Hit "Die immer lacht"

Kerstin Ott selbst soll in der Silvesternacht auf dem Rückweg aus Berlin gewesen sein, wo sie bei der Silvestershow des ZDF am Brandenburger Tor auftrat.





Verwendete Quellen: Instagram