Kerstin Ott: Trennung? Jetzt packt sie aus!

Ist sie noch immer die eine, die immer lacht? Oder gibt es bei ihr nichts mehr zum Lachen? Schlagerstar Kerstin Ott sieht sich immer wieder mit Gerüchten über ihre Ehe konfrontiert. Zuletzt hieß es, sie und Ehefrau Karolina hätten sich getrennt! Kerstin selber hat nie etwas zu den Gerüchten gesagt – bis heute! Jetzt bricht die 38-Jährige ihr Schweigen und macht reinen Tisch.

Angebliche Hintergründe der vermuteten Trennung: Eifersuchtsdramen und ständiger Streit. Wenn man aber jetzt liest, was Kerstin Ott auf Instagram schreibt, scheint alles ganz anders zu sein – sie dementiert die Trennung nämlich entschieden!

Jetzt schreibt Kerstin deutlich: "Wat denn für ne Trennung? 😂😂😂" Und an Medien, die über das angebliche Liebes-Aus berichtet haben, wendet sich Kerstin auch noch persönlich: "Liebe Presse, gibt es nicht genug Themen, die der Wahrheit entsprechen und informativ sind? Wenn Interviews so umgedreht werden, muss ich mir in Zukunft einfach noch genauer anschauen mit ich rede und mit wem nicht."

Rumms, das hat gesessen. Klingt ganz so, als sei an der angeblichen Trennung so gar nichts dran. Und für alle, die noch zweifeln, drückt es die Sängerin noch deutlicher aus: "Also meine lieben Leute: Diese Schlagzeilen sind Blödsinn und wenn ich nicht schon zum 1000 mal darauf angesprochen worden wäre, hätte ich darauf auch nicht reagiert. Schönen Feierabend"

Also hängt der Himmel offenbar weiterhin voller Geigen bei der ehemaligen "Let's Dance"-Kandidatin und ihrer Liebsten. Wir freuen uns für die beiden und wünschen alles Beste für die gemeinsame Zukunft!

