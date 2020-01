Kerstin Ott: Unfallschock! Massencrash nach Konzert

Kerstin Ott trat in der Silvesternacht bei der großen ZDF-Silvestershow "Willkommen 2020" am Brandenburger Tor auf und begann das Jahr mit einer Party. Die Feierlaune hielt jedoch nicht lange an. Auf dem Nachhauseweg in Richtung Schleswig-Holstein wurde die 37-Jährige in einen Massencrash verwickelt. In dieser Nacht herrschte dichter Nebel, wodurch die Sichtverhältnisse extrem eingeschränkt waren.

Gegen 1:30 Uhr kam es dann zum Massenunfall. Auf der A23 stießen 12 Autos ineinander. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Schlagersängerin soll ohne zögern aus ihrem Auto ausgestiegen sein und den Verletzten geholfen haben.

Sie selbst hat sich noch nicht zu dem Unfall geäußert.