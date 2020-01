Kerstin Ott: Verzweifelter Hilferuf auf Instagram – wer kann helfen?

View this post on Instagram

Mein Herz vermisst Dich. Du bist nun ungefähr 2,5 Jahre alt. Vor 1,5 Jahren bist du uns völlig abgemagert und mehr tot als lebendig zugelaufen. Du warst von Anfang an so lieb und schmusig. Du warst voller Flöhe und Ungeziefer, deine Nase war vereitert und dein ganzer Zustand hat gezeigt das du kämpfen musstest. Du bist mit unseren Kindern vom Spielplatz mitgelaufen und bist geblieben, trotz unserer Hundebande. Wir haben uns mehr als verliebt in Dich und nun sollst du ganz einfach nicht mehr da sein? Ich bin so traurig das du nicht bei mir bist. Ich hoffe, dass dich jemand findet und zurück bringt. Oder, Dich findet und Dir ein wundervolles Zuhause gibt. Es fällt so schwer in Ungewissheit zu sein. Und ich wünsche mir nichts mehr als Dich wieder zu bekommen. Bitte liebe Heider, helft mir meinen Kater zu finden und meldet euch bei Tasso, der Notfall Nummer wenn ihr ihn findet. Er heißt Butschi. Alles was wichtig ist, findet ihr im letzten Post. Ich danke euch.