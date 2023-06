Kevin Costner: Ex Christine Baumgartner will sein Geld für Beauty-Eingriffe

Kevin Costner und seine Frau Christine Baumgartner gehen getrennte Wege. Doch das tun sie nicht etwa still und leise – die Trennung zieht einen Rosenkrieg nach sich. Nun weigert sich Costner die hohen Unterhaltsforderungen zu zahlen beschuldigt seine Noch-Frau das Geld für eigene Zwecke zu fordern.

18 Jahre Ehe stehen vor dem Aus. Am 1. Mai 2023 reichte Christine Baumgartner, 49, die Scheidung von Kevin Costner, 64, ein – seitdem tobt ein Rosenkrieg. Immer neue Vorwürfe kommen an die Öffentlichkeit, es wird schmutziger und schmutziger. So heißt es unter anderem, der Schauspieler wolle seine Ex und die gemeinsamen Kids aus dem Familienanwesen herausdrängen. Zudem soll Costner Baumgartner eine Affäre mit dem Untermieter, der ebenfalls auf dem Anwesen wohnt, unterstellen. Zuletzt machten Berichte die Runde, Baumgartner fordere Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder – in einer Höhe, die schier unglaublich klingt. Auf selbige Forderung reagiert nun wiederum der Schauspieler mit unangenehmen Anschuldigungen.

Das fordert Christine Baumgartner

Wie die britische "Daily Mail" vor wenigen Tagen berichtete, fordere Christine Baumgartner Unterhalt. Für sich und die Kinder. Zunächst nicht weiter verwunderlich. Doch die Summe, die Costner demnach zahlen soll, scheint dann doch etwas aus der Luft gegriffen. Es ist die Rede von 250.000 Dollar (also umgerechnet etwa 227.000 Euro). Pro Monat.

Der hohe Betrag sei gerechtfertigt

Gerichtsdokumente, die "People" angeblich vorliegen, sollen die Wahnsinnsforderung belegen. Die 250.000 Dollar monatlich, also rund 3 Millionen Dollar pro Jahr, seien laut Baumgartner absolut gerechtfertigt. Mehr noch. Der Betrag sei sogar "niedriger als der Betrag, den es eigentlich benötige, um weiterhin die Lebensbedingungen aufrechtzuerhalten, die ihre Kinder gewöhnt seien".

Doch damit nicht genug. Costner soll zusätzlich zu den 250.000 Dollar monatlich die gesamten Kosten für die Privatschulen der Kinder und zudem Krankenversicherungen und weitere schulische Aktivitäten zahlen.

Kevin Costner: Er weigert sich zu zahlen

Zwar verdient der Schauspieler laut Gerichtsdokumenten so viel, dass er sich die Zahlungen leisten könnte, doch die immense Summe scheint dann doch etwas zu abgehoben. Auch für Costner selbst. Der lässt durch seine Anwält:innen mitteilen, dass er die Summe als "stark überhöht und unbegründet" empfindet. "Der Richtwert für den monatlichen Kindesunterhalt auf der Grundlage von Kevins verfügbarem Brutto-Einkommen beträgt 123.620 Dollar [umgerechnet etwa 113.793 Euro]", heißt es in dem Gerichtsdokument. Weiter lässt der Schauspieler verlauten: "Um die minderjährigen Kinder mit mehr als dem Nötigsten zu versorgen, ist es nicht erforderlich, lächerliche Extravaganzen zu zahlen, die in erster Linie der Gegenpartei zugute kommen."

Costner macht damit deutlich, dass er davon ausgeht, dass Christine Baumgartner einen Teil des Unterhaltes für sich will. Auch wofür sie das Geld brauche, möchte Costner wissen.

Möchte Christine Baumgartner das Geld für Schönheitsoperationen?

"Christine rechnet 60 Prozent der Ausgaben, wie Privattrainer, nicht näher definierte Kreditkartenausgaben und ihre Schönheitsoperationen, auf die minderjährigen Kinder um. Die Kinder nehmen die Dienste des Privattrainers jedoch nicht in Anspruch, nur Christine tut das." 188.500 Dollar, also etwa 173.000 Euro, gebe Christine pro Monat für Schönheitseingriffe aus – das wolle er nicht zahlen, so Costner in seinem Statement.

Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, people.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.