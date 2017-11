Wärst du darauf gekommen, welcher Filmstar ihr Vater ist?

Selbstbewusstes Lächeln, das Prosecco-Glas entspannt zum Anstoßen erhoben: Dieser Frau geht es offensichtlich ausgezeichnet. Kein Wunder: Die 30jährige ist inzwischen zwar selbst in der Entertainment-Branche tätig, aber Wohlstand und gute Kontakte in Hollywood wurden ihr als Tochter von diesem bekannten Schauspieler und Regisseur quasi in die Wiege gelegt.

Kinder der Stars - oft ein schwieriges Thema

Berühmte Eltern zu haben ist allerdings nicht unbedingt ein Vorteil. Oft leiden gerade die Kinder von Superstars besonders unter ihrer ungewöhnlichen Lebenssituation. Schließlich ist ein normales Aufwachsen unter der ständigen Belagerung von Kameras und Paparazzi gar nicht möglich. Hinzu kommt, dass es selbst als Erwachsene oft unmöglich ist, sich aus dem großen Schatten der Eltern zu lösen. Ein Leben lang nie mehr zu sein als "die Tochter von ... " oder "der Sohn von ..." ist ein schweres Schicksal, auch, wenn sich das die meisten von uns kaum vorstellen können. Kein Wunder, dass so viele prominente Kinder irgendwann für traurige Schlagzeilen sorgen, weil sie Flucht in Drogen oder zwielichtige Machenschaften suchen.



Es geht auch anders - Gott sei dank!



Die Frau auf dem Foto hat Glück gehabt - sie hat nicht nur trotz des berühmten Vaters eine glückliche Kindheit und Jugend verbracht; sie ist inzwischen auch selbst erfolgreich und steht mit beiden Beinen fest im Leben. Den Weltrum von Papa hat sie nicht erreicht, aber darauf legt sie tatsächlich auch gar nicht so viel wert. Warum auch? Das Leben als Hollywood-Größe kennt sie ja schließlich ohnehin schon. Die Hauptsache ist: Das Verhältnis zu ihrem Vater ist durch keinen Skandal getrübt. Im Gegenteil: Die beiden verstehen sich so gut, dass sie mitunter sogar gemeinsam auf der Bühne stehen! Und falls sie doch noch durchstarten möchte? Ihr Papa ist überzeugt: Sobald sie das wirklich in Angriff nimmt, ist sie auf dem Weg nach oben nicht mehr aufzuhalten!