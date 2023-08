Der bittere Rosenkrieg von Kevin Costner und Christine Baumgartner läuft bereits seit Monaten. Jetzt kommen außereheliche Beziehungen des streitenden Ex-Paares zur Sprache.

Anfang Mai hat sich Christine Baumgartner, 49, von Kevin Costner, 68, getrennt und die Scheidung eingereicht, womit sie den Hollywoodstar überrumpelt haben soll. Seitdem trägt das Ex-Paar eine öffentliche Schlammschlacht aus, Details ihres Scheidungskriegs machen immer wieder Schlagzeilen. So habe der "Der mit dem Wolf tanzt"-Darsteller seine Noch-Ehefrau aus der gemeinsamen Villa in Santa Barbara geworfen – allerdings weigerte sich diese wochenlang, zu gehen. Erst vor Kurzem ist Baumgartner, die mit Costner die Kinder Cayden, 16, Hayes, 14, und Grace, 13, hat, ausgezogen.

Außerdem wurden Gerüchte laut, dass die 49-Jährige den Schauspieler betrogen habe. Er hat ihr vorgeworfen, mit dem Unternehmer Daniel Starr fremdgegangen zu sein. Costner wiederum wurde nachgesagt, eine Affäre mit einem Crewmitglied bei den "Yellowstone"-Dreharbeiten gehabt und dieses geschwängert zu haben. Doch was ist dran an den Gerüchten? Neue Scheidungsdokumente bringen nun Licht ins Dunkel.

Rosenkrieg zwischen Christine Baumgartner und Kevin Costner geht in die nächste Runde

Im Vorfeld des bevorstehenden Prozesses, bei dem es um den Unterhalt für die Kinder und die Gültigkeit der vorehelichen Vereinbarung geht, fordern Christines Anwälte weitere Unterlagen, die Kevins Finanzen belegen. Als Beweisstück in ihrem neuesten Antrag auf Anordnung, der "People" vorliegt, reagieren Costners Rechtsbeistände auf Fragen vonseiten seiner entfremdeten Frau, einschließlich einer Frage bezüglich jeglicher "Ausgaben, die von Ihnen oder einer Person auf Ihre Bitte hin oder in Ihrem Namen in Bezug auf außereheliche romantische Beziehungen bezahlt wurden".

Scheidungsdokumente offenbaren, ob Kevin Costner eine Affäre hatte

Der Hollywoodstar erhob Einspruch gegen diese Anfrage. Sein Anwaltsteam gebe zu bedenken, dass sie "nur zum Zweck der Belästigung gestellt wird, zeitlich und sachlich zu weit gefasst, belastend, bedrückend und unzulässig kompliziert ist". Schließlich wird dennoch auf die vermeintlichen Affären eingegangen. Sein juristisches Team argumentiert, dass Kevin "nicht mit Sicherheit weiß, ob [Christine] vor der Trennung irgendwelche 'außerehelichen romantischen Beziehungen' eingegangen ist und, falls ja, ob sie sein Geld ausgegeben oder Ausgaben zur Förderung ihrer Affäre(n) auf Kreditkarten verbucht hat, die er bezahlt hat."

Sicher sei jedoch, dass der "Bodyguard"-Darsteller "keine Dokumente für 'außereheliche romantische Beziehungen' hat, [...] weil er sich auf keine eingelassen hat." Dem 68-Jährigen zufolge hat er seine Noch-Ehefrau also nicht betrogen, Baumgartners Treue scheint er weiterhin infrage zu stellen.

Verwendete Quelle: people.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.