Seit Monaten tragen Kevin Costner und Christine Baumgartner ihren Rosenkrieg öffentlich aus. Jetzt waren sie erstmals vor Gericht, die Anhörung endete tränenreich.

Anfang Mai hat Christine Baumgartner, 49, die Scheidung von Kevin Costner, 68, eingereicht, womit sie den Hollywoodstar überrumpelt haben soll. Seitdem tragen die beiden eine öffentliche Schlammschlacht aus, der Scheidungskrieg des Ex-Paares macht immer wieder Schlagzeilen. So habe der "Bodyguard"-Darsteller seine Noch-Ehefrau aus der gemeinsamen Villa in Santa Barbara geworfen. Nachdem sie sich wochenlang geweigert hatte zu gehen, ist sie erst vor Kurzem ausgezogen.

Am Donnerstag, 31. August 2023, fand nun die erste Anhörung vor einem Gericht in Santa Barbara, Kalifornien, statt, bei der es um Unterhaltsverhandlungen ging. Dabei sei Baumgartner in Tränen ausgebrochen und habe erklärt, dass die gemeinsamen Kinder Cayden, 16, Hayes, 14, und Grace, 13, nicht auf Luxus verzichten können.

Bei Kevin Costners Ex Christine Baumgartner flossen vor Gericht die Tränen

Wie "People" berichtet, erhalte Christine Baumgartner derzeit umgerechnet 118.800 Euro Unterhalt pro Monat, fordere jetzt jedoch rund 161.220 Euro pro Monat, also eine Erhöhung um etwa 42.400 Euro. Darüber sollte nun vor Gericht verhandelt werden. Im Eröffnungsplädoyer habe Christines Anwalt John Rydell gesagt, dass sie den zuvor geforderten Betrag auf 148.800 Euro pro Monat reduzieren würden, gemäß der neuesten Einschätzung eines gerichtlichen Buchhalters. Weiter betonte Baumgartners Anwalt, dass ein luxuriöses Leben "zu diesem Zeitpunkt" bei ihren Kindern "in der DNA" liegen würde und zählte alle Sportarten auf, an denen sie beteiligt sind, und die Häuser, die die Familie besitzt.

Kevin Costner vor dem Gericht in Santa Barbara © Action Press

Kurz darauf habe Christine in den Beweisfotos – von dem Haus, das sie räumen musste – geblättert und dem Gericht unter Tränen gesagt: "Es ist so viel mehr als das hier – es ist eine Erfahrung." "Wir haben eine ziemliche Gemeinschaft geschaffen", fügte sie laut "People" hinzu und bezeichnete wiederholt jeden Teil des Grundstücks in Santa Barbara als "unseres". Die Villa umfasse einen Volleyballplatz, einen Garten, einen Infinity-Pool sowie zwei Gästehäuser. Die dreifache Mutter verwies zudem auf die "Surfgarage" des Hauses, in der auch Handwerksbetriebe untergebracht sind, und sagte: "Wir schaffen hier alles, was wir uns erträumen können." Ihre Kinder seien "mit dem Meer verbunden", es sei ihr Zuhause, führte sie mit zitternder Stimme fort.

Ihre Kinder sollen ihren Lebensstil bewahren

In einem Gerichtsdokument, das das US-amerikanische Magazin vor der Anhörung erhalten hat, hieß es: "Christine stellt diesen Antrag [auf Unterhaltszahlungen, Anmerkung der Redaktion], um die Grundsätze des Familienrechts aufrechtzuerhalten und um sicherzustellen, dass die drei minderjährigen Kinder der Parteien weiterhin in den Genuss des Lebensstils kommen, der durch Kevins beträchtliches Einkommen und Vermögen ermöglicht wurde." Da Kevin Costner über umgerechnet 15 Millionen Euro an Bargeldäquivalenten verfüge, habe er "reichlich Mittel für die Zahlung seines Unterhalts".

Sollte dem jetzigen Antrag von Baumgartner stattgegeben werden, würde die Anordnung "rückwirkend zum 1. Juli" erfolgen. Aus den Unterlagen geht hervor: "Das Gericht ist verpflichtet, den Kindesunterhalt so festzusetzen, dass die Kinder, wenn sie bei Christine sind, einen Lebensstil führen können, der relativ vergleichbar ist mit dem, den sie führen, wenn sie bei ihrem Vater sind."

Verwendete Quellen: people.com, actionpress.de

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.de