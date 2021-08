Kim Gloss Traumhochzeit in drei Traumkleidern

Das vergangene Wochenende stand für Kim Gloss und ihrem Alexander ganz im Zeichen der Liebe. In der ewigen Stadt gaben sich die beiden nach sechs Jahren Beziehung das Ja-Wort – dabei trug die Sängerin nicht etwa nur ein Brautkleid. Vielmehr begeisterte Kim ihren Bräutigam in gleich drei Looks – einer pompöser als der andere!

Zwei Tage, drei Looks – Kim Gloss, 29, ließ es bei der Eheschließung mit ihrem Freund Alexander Beliaikin styletechnisch krachen. Los ging es am Donnerstag (19. August 2021) in eleganter Spitze.

Kim Gloss sagte in drei Brautkleidern Ja zu ihrem Alexander

Am Donnerstag (19. August 2021) heirateten Kim und Alexander in Rom zunächst Standesamtich. Dazu trug die 29-Jährige ein elegantes Vokuhila-Kleid mit Carmenausschnitt aus Häkelspitze. Die Haare hatte sie sich in leichte Wellen legen lassen, dazu die obere Partie der Haare leicht zurückgesteckt, ein dezentes Make-up rundete den Look ab. Bei Instagram zeigte Kim ihren Fans und Follower:innen bereits am Donnerstag erste Eindrücke ihrer Hochzeit in ihrer Story.

Zur standesamtlichen Trauung trug Kim ein Kleid aus Häkelspitze mit Carmen-Ausschnitt © instagram.com/kim_glossofficial

Abends wechselte Kim dann in ein nicht weniger schickes, aber deutlich party-tauglicheres Dress. In einem kurzen, eng anliegenden Spitzendress machte das Brautpaar die Nacht zum Tag, um dann am Freitag (20. August 2021) noch einmal Vollgas in Sachen pompöser Hochzeit zu geben.

Abends wurde in einem kurzen Spitzendress gefeiert © instagram.com/kim_glossofficial

Unter freiem Himmel gaben sich Kim und Alexander vor Freunden und der Familie in einer freien Trauung noch einmal das Ja-Wort. Die 29-Jährige übertraf sich mit ihrem Kleid dabei selbst.

Elegantes Fit-and-Flair mit pompösem Überrock

Ihr dritter Brautlook toppte die zwei vorherigen um Längen. Kim Gloss begeisterte in einem transparenten, über und über bestickten Fit and Flair, das bis zum Bauchnabel ausgeschnitten war. Dazu kombinierte sie einen eleganten Überrock, der dem Look noch mehr Pomp verlieh. Abgerundet wurde das Outfit durch einen meterlangen Schleier mit Spitzenborte. Auch das Make-up stand dem luxuriösen Look in nichts nach.

Eleganz pur für die freie Trauung © instagram.com/kim_glossofficial

Smokey Eyes und pralle Lippen

Während Kim Gloss zur standesamtlichen Trauung ein eher dezentes Make-up in Nudetönen trug, stand ihr an Tag zwei offenbar der Sinn nach mehr. Die Augen dramatisch betont, die Lippen ebenfalls stark geschminkt, die üppige Mähne offen über der Schulter, dazu ein Diadem in den Haaren – das Styling-Motto für Tag ihrer Hochzeitssause lautete offenbar "mehr ist mehr".

Party on

Nach dem langen Hochzeits-Wochenende feiert Kim am heutigen Montag (23. August 2021) nun ihren 29. Geburtstag. Und auch zu diesem Anlass wird gefeiert. Wie sie in ihrer Story zeigt, läutete sie ihren Geburtstag mit einer Party in einem Luxus-Restaurant mit einigen Freunden ein. Dazu trug sie ein kurzes Pailettenkleid mit tiefem Ausschnitt.

Damit dürften die Feierlichkeiten nun erst einmal abgeschlossen sein. Wie Kim verrät, haben die letzten Tage schon Spuren hinterlassen. Sowohl sie selbst als auch ihr Ehemann seien "heiser" und bräuchten dringend Erholung. Verständlich!

