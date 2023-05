von Sina Hörster Trotz vieler Proben und genauem Ablaufplan läuft auch bei einer Krönung nicht alles rund. Während der historischen Zeremonie von König Charles wurden fünf Fauxpas auf Video festgehalten.

König Charles, 74, wurde am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey gekrönt. Gäste aus aller Welt sind gekommen, um dieser wichtigen Zeremonie beizuwohnen, auf die sich die britische Königsfamilie seit Wochen vorbereitet hat. Neben den vielen Highlights gab es trotz vorheriger Proben einige Momente, in denen nicht alles glatt lief.

König Charles Krönung war von einigen Patzern geprägt

Während der Zeremonie musste an viel gedacht werden, damit nichts schiefläuft. Dennoch passierten vor lauter Aufregung kleine Patzer. Was bei der Krönung von Charles und Königin Camilla, 75, schieflief, seht ihr im Video.

Verwendete Quelle: GALA.de, BBC, twitter.com

Dieses Video erschien bereits auf GALA.de