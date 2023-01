Es scheint, als würde Prinz Harry in seinem Buch kein Blatt vor dem Mund nehmen.

Er flehte Prinz William und Prinz Harry an

König Charles Er flehte Prinz William und Prinz Harry an

von Jasmin Rahimi Anray und Sina Hörster Prinz Harry thematisiert in seinem Buch die Streitigkeiten mit seinem Bruder Prinz William und beschreibt, wie König Charles versucht, die Situation zu entschärfen.

Die Veröffentlichung von Prinz Harrys, 38, Memoiren steht kurz bevor. Am 10. Januar 2022 wird sein Buch "Spare" erscheinen und brisante Details über sein Leben ans Licht bringen. Erste Ausschnitte zeigen, um welche Familienmitglieder es gehen wird.

Prinz Harry schreibt, dass sein Vater ihn anflehte

"The Guardian" veröffentlicht erste Ausschnitte aus Prinz Harrys Buch, in dem es um einen Streit mit Prinz William, 40, geht, der Harry zu Boden geworfen haben soll. Neben dieser Diskussion wird auch eine Situation thematisiert, bei der König Charles, 74, versucht haben soll, den Streit zwischen seinen Söhnen zu schlichten. Bei welchem besonderen Ereignis Charles seine Söhne anflehte und was er zu ihnen gesagt hat, zeigen wir im Video.

Verwendete Quelle: theguardian.com

