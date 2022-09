In diesem Moment fällt eine Last von seinen Schultern

von Helen Kreimer König Charles hat die erste schwierige Woche in seiner Regentschaft gemeistert. Die zwölf Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth waren mehr als fordernd für ihn. Die Erschöpfung ist ihm nach der Beisetzung deutlich anzusehen.

Nicht nur einmal kamen König Charles, 73, in den vergangenen zwölf Tagen die Tränen. Seit dem Tod von Queen Elizabeth, †96, durchlebte er ein Wechselbad der Gefühle und stand dabei stets im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Jetzt kehrt für ihn vorerst Ruhe ein.

König Charles: Völlig erschöpft lässt er sich ins Auto fallen

Nachdem seine Mutter zu Prinz Philip, †99, in die königliche Gruft hinabgesenkt wurde und Charles die St George's Chapel verlässt, fällt augenscheinlich eine Last von seinen Schultern. Er lächelt sogar kurz erleichtert, als die Anspannung sichtlich von ihm abfällt und lässt sich gemeinsam mit Königin Camilla völlig erschöpft in ihr bereitstehendes Auto fallen – die Aufnahmen seht ihr im Video.

