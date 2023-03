Fauxpas bei Staatsbesuch? Darum gab es zur Begrüßung in Berlin keine Verbeugung

von Marie Mühlenberg König Charles ist in Berlin angekommen - und aufmerksamen Beobachter:innen ist schnell aufgefallen, dass Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender weder Verbeugung noch Knicks für das royale Paar übrig hatten. Das war allerdings kein Protokollbruch sondern hat einen guten Grund – hier seht ihr, warum die Begrüßung genau so ausgefallen ist.

Bei dieser Begrüßung ist König Charles und Königin Camilla bestimmt im kühlen Deutschland etwas warm ums Herz geworden: Begeistert wurden sie von einer riesigen Menschenmenge empfangen, die sie mit Jubelrufen und Union-Jack-Flaggen in Berlin begrüßten. Doch der Empfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender ließ manche Zuschauer:innen stutzig werden: Gehört es nicht zum guten Ton, das Oberhaupt des britischen Königshauses mit einer Verbeugung oder einem Knicks zu empfangen?

König Charles: To bow or not to bow?

Doch selbstverständlich wird bei so einem Staatsempfang nichts dem Zufall überlassen, und auch der freundliche Händedruck, denn Charles statt einer tiefen Verbeugung erhielt, hat einen klaren Grund. Im Video sehen Sie, warum die Begrüßung für manche Anwesende so überraschend informell ausgefallen ist - und was es über das Verhältnis der Staatsoberhäupter zueinander aussagt.

