König Philippe, Königin Mathilde und weitere Mitglieder der belgischen Königsfamilie erhalten im nächsten Jahr etwa 1,3 Millionen Euro mehr. Eine Person geht jedoch leer aus.

Gute Nachrichten für die belgische Königsfamilie rund um König Philippe, 63, Königin Mathilde, 50, und die vier Kinder Prinzessin Elisabeth, 22, Prinz Gabriel, 20, Prinz Emmanuel, 18, und Prinzessin Eléonore, 15: Die Royals werden mit einem Geldsegen bedacht und dürfen sich im kommenden Jahr über knapp 1,3 Millionen Euro mehr freuen. Eine Person geht jedoch leer aus.

Eine halbe Million mehr für die Monarchie

Wie die Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, wird die belgische Monarchie den Steuerzahler 2024 etwa 43.275.000 Euro kosten. So stehe es im Gesetzentwurf für das kommende Haushaltsjahr. Dies wären 1.289.000 Euro mehr als in diesem Jahr. Die höhere Summe komme durch Inflation und die Indexierung zustande. König Philippe erhalte insgesamt etwa eine halbe Million Euro mehr: Während er 2023 eine Summe von 14.388.000 Euro habe einstreichen können, bekomme er 2024 rund 14.896.000 Euro, also insgesamt knapp 15 Millionen. Ein großer Teil des Betrags entfalle auf die Bezahlung der königlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Monarch benötige das Geld, um seine Aufgaben als Regent und Staatsoberhaupt auszuführen, heißt es.

Auch diese Mitglieder der Königsfamilie erhalten mehr Geld

Auch Altkönig Albert, 89, sowie Philippes Geschwistern Prinzessin Astrid, 62, und Prinz Laurent, 60, würden im kommenden Jahr mehr Gelder zur Verfügung stehen. Albert werde 2024 demnach 1.165.000 Euro verdienen, was ein Plus von 39.000 Euro im Vergleich zu 2023 bedeute. Astrid werde 13.000 Euro mehr verdienen und damit die 400.000-Euro-Marke knacken, und Laurent komme auf 12.000 Euro mehr und insgesamt 388.000 Euro. Laut der "Het Laatste Nieuws" habe der jüngere Bruder von König Philippe kürzlich erklärt, er würde am liebsten auf die Staatsgelder verzichten. Er fühle sich zu sehr an die Politik gebunden. Aufgrund seines Alters sei er aber wieder zurückgerudert; er wolle lieber nichts riskieren.

Sie hat keine Ansprüche

Leer geht dagegen Prinzessin Delphine, 55, aus. Sie ist eine uneheliche Tochter des früheren Königs Albert und hat damit keine Ansprüche auf eine Apanage. Die 55-Jährige verdient ihr Geld als Künstlerin.

Prinzessin Elisabeth verzichtet

Auch für Prinzessin Elisabeth sind aktuell noch keine Steuergelder eingeplant: Die Kronprinzessin studiert in Oxford und verzichtet auf Gelder aus der Staatskasse. Sobald die Thronfolgerin ihre königliche Aufgaben übernimmt, steht ihr eine Apanage in Höhe von etwa 920.000 Euro pro Jahr zu.

Verwendete Quelle: hln.be

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.