König Charles Die schönsten Momente seiner Krönung

Das royale Jahrhundertereignis – die Krönung von König Charles III. am 6. Mai 2023 ist die erste seit 70 Jahren und wird in London, Großbritannien und der ganzen Welt von Millionen Menschen gefeiert und an den Bildschirmen verfolgt. Wir zeigen euch die schönsten Momente der "Coronation".