Laura Müller "in den Armen eines anderen Mannes" – was sagt Michael Wendler?

Bei alle Trubel um dieses Pärchen (Nacktfotos, teure Geschenke, wütende Verwandte), schien eins immer klar zu sein: Michael Wendler und Laura Müller sind wirklich verliebt. Das zumindest lässt uns das illustre Paar immer wieder hören.

Nun könnte die Beziehung der beiden eine echte Belastungsprobe erleben. Gut, von beiden waren bereits Nacktfotos im Umlauf (ihre ganz offiziell im Playboy, seine wesentlich obszöner und aus dubioser Quelle), aber das hat der Beziehung von Michael und Laura nicht geschadet. Nun droht aber echter Eifersuchts-Alarm!

Laura in den Armen eines starken Mannes

Der Grund für die drohende Belastungsprobe: Laura ist demnächst Teilnehmerin bei "Let's Dance" auf RTL. Hier wird sie als Kandidatin mit anderen Prominenten das Tanzbein schwingen – und ihrem männlichen Tanzpartner seeeeehr nahe kommen!

Der Tanz mag zwar Show sein, aber knisternde Erotik zwischen den Tanzpaaren ist seit eh und je fester Bestandteil von Tanzen auf solch hohem Niveau.

Das sagt Laura zur Eifersuchtsfalle

Laura Müller wurde nun in einem Interview von der "Bild"-Zeitung gefragt: Droht da Stress zu Hause? Ihre Antwort ist eine echte Liebeserklärung an ihren Wendler: "Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst. Ich kann nicht einschätzen wie Michael reagiert, wenn er mich in den Armen eines anderen Mannes sieht, aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht."

Na dann werden wir ab dem 21. Februar ganz genau hinschauen, wie innig Laura und ihr Tanzpartner sich zeigen werden. Und Michael Wendler schaut sicher auch genau hin. Übrigens: Wer der Profi-Tänzer an Lauras Seite wird, entscheidet sich in der ersten Show.

Das ist Laura Müller – Daten und Fakten

Laura Müller wurde im Jahr 2000 geboren und kommt aus Sachsen-Anhalt

Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert, die beiden leben in Kalifornien

Sie selbst bezeichnet sich als "TV Personality & Model"

2019 waren Laura Müller und Michael Wendler im "Sommerhaus der Stars" zu sehen

2020 ist Laura Müller im Playboy zu sehen

