Michael Wendlers Manager schmeißt hin: Was passiert jetzt mit Laura Müller?

Nun scheint er die Nase voll zu haben: Michael Wendlers Manager Markus Krampe hat die Zusammenarbeit mit dem Sänger beendet. Das stellte er am Sonntag in seinen Instagram-Stories klar. "Als ich versucht habe, die Scherben zusammenzufegen in letzter Zeit, habe ich so viele Dinge herausgefunden, die so brisant sind, die ich so niemals erwartet hätte und die ich nicht nur als Manager sondern auch als Freund nicht mehr vertreten kann. Eine Künstler/Manager-Beziehung lebt immer sehr von Vertrauen. Das ist von meiner Seite aus leider nicht mehr gegeben", begründet Krampe das Ende der Zusammenarbeit.

Für Michael Wendler kommt dieses Aus überraschend. Im Internet lässt er seinem Ärger freien Lauf. "Markus Krampe hat sehr wahrscheinlich wegen medialen Druck heute das Management niedergelegt!", schreibt der Sänger in einer Story. "Schade, dass du eingeknickt bist!!!!", führt der Künstler seine Ausführungen fort. Krampe habe nicht den Anstand gehabt, diesen Schritt vorab mit ihm zu besprechen, beklagt sich der "Egal"-Interpret.

Wird Laura Müller mit Markus Krampe zusammenarbeiten?

Nun sind alle Blicke auf Wendlers Ehefrau Laura, 20, gerichtet. Verliert sie jetzt auch ihren Manager Markus Krampe? Der wäre durchaus bereit, weiterhin mit der Influencerin zusammenzuarbeiten. Allerdings kann sich Krampe kaum vorstellen, dass das so einfach funktioniert. Im RTL-Interview erklärt der 44-Jährige: "Ich glaube, da wird Michael Wendler schon ein gehöriges Wort mit ihr wechseln, wenn sie auf die Idee kommt, mit mir zu arbeiten. Es ist schade, weil ich glaube, dass Laura großes Potential hatte in Deutschland."

Die junge Frau muss jetzt für ihre Kariere kämpfen. Ihre Aufträge hat sie verloren, ihr Comeback-Versuch – eine Insta-Werbung für Fake-Wimpern – ist nach hinten losgegangen: Der Hersteller wurde mit Kritik überschüttet, Laura selbst wüst beschimpft. Bleibt zu hoffen, dass Laura Müller selbstständig einen Weg aus dem Dilemma findet - oder auf die richtigen Berater setzt.

Verwendete Quellen: t-online.de, instagram.com

