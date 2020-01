Laura Müller: Ihre Playboy-Fotos hätten eigentlich nicht erscheinen dürfen

Alles anders!

Wir müssen hier mal kurz etwas klarstellen, denn eigentlich ist es Tradition: Jedes Jahr ziert das Cover der Ausgabe im Februar eine Dschungelcamp-Teilnehmerin. Bis jetzt! Denn Laura Müller, die gerade im Februar-Playboy zu sehen ist, bezieht dieses Jahr eigentlich gar keine Pritsche im australischen Dschungel. Laura ist also keine Teilnehmerin. Wieso ist sie dann plötzlich freizügig im Playboy zu finden – und die Dschungel-Camp-Kandidatinnen gehen leer aus?

Playboy-Chefredakteur nimmt Stellung

Es hätte genügend Kandidatinnen für den Playboy gegeben, die von RTL für den Dschungel gecastet wurden – aber für Laura wurde eine Ausnahme gemacht. Den Grund dahinter verrät Playboy-Chefredakteur Florian Boitin:

Auch in diesem Jahr haben wir im Vorfeld natürlich den Dschungel-Cast auf seine Playboy-Relevanz überprüft. Aber die gewaltige mediale Aufmerksamkeit rund um Laura Müller zeigt uns, dass wir hier auf das richtige Thema gesetzt haben. Und der Playboy sorgt ja, wie ich hörte, auch ohne direkten Dschungel-Bezug im entfernten Australien für reichlich Gesprächsstoff.

Achso, dem Dschungel-Cast fehlt es also nicht an dem nötigen Figürchen für den Playboy, sondern an der geschätzten "medialen Aufmerksamkeit". Wie gut, dass die vorherigen Dschungelstars, die es in den Playboy geschafft haben, genügend Medien-Trubel um sich vorweisen konnten. Puh, Glück gehabt! Die Stars, denen kein Strich durch die Rechnung gemacht wurde, und die freizügig im Heft posieren durften, haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Ehemalige Dschungelcamper im Playboy

Giuliana Farfalla

Nicole Mieth

Jenny Elvers

Sara Kulka

Angelina Heger

Claudelle Deckert

Radost Bokel

Indira Weis

Giulia Siegel

Julia Biedermann

Das ist Laura Müller – Daten und Fakten