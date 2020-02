"Es ist schon komisch": Laura Müller spricht über eine Zeit ohne Michael

"Es ist schon komisch"

Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) kennen wir eigentlich nur noch im Doppelpack. Sie knutschen fröhlich auf Instagram, feiern ihre Playboy-Fotos, fetzen sich durchs "Sommerhaus der Stars" oder machen sich gigantische Geschenke. Doch jetzt spricht Laura Müller plötzlich über eine Zeit ohne den Wendler! Was ist da los?

Ab dem 21. Februar wird Laura Müller für die TV-Show "Let's Dance" vor der Kamera stehen – allerdings ohne ihren "Micha", wie sie den Schlagerstar stets nennt. Eine Veränderung, die die junge Frau nicht ganz kalt lässt: " Es ist schon komisch, sonst ist der Micha an meiner Seite", sagt sie im "Let's Dance"-Podcast von "Audio Now", in dem Bella Lesnik und Martin Tietjen mit den Teilnehmern der Show plaudern.

Dennoch will sie sich der neuen Situation selbstbewusst stellen: "Aber ich bin mittlerweile schon erfahren. Deshalb ist das nicht mehr ganz so schlimm“, und verrät auch gleich, was ihr Kraft gibt: "Ich habe eine Familie, ich habe Micha und die halten immer zu mir. Somit ist so die Sicherheit und die Front deiner Familie da, dass ich nie alleine bin."

"Das ist für mich ein Ritterschlag"

Bei "Let's Dance" dabei zu sein, ist für Laura Müller eine Ehre: "Für mich ist "Let’s Dance" der Ritterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre. Ich freue mich darauf, meine High Heels gegen Tanzschuhe einzutauschen."

Das ist Laura Müller – Daten und Fakten

Laura Müller wurde im Jahr 2000 geboren und kommt aus Sachsen-Anhalt

Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert, die beiden leben in Kalifornien

Sie selbst bezeichnet sich als "TV Personality & Model"

2019 waren Laura Müller und Michael Wendler im "Sommerhaus der Stars" zu sehen

2020 ist Laura Müller im Playboy zu sehen

Verwendete Quellen: Let's Dance-Podcast Audi Now