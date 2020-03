Laura Müller: Ihre Eltern erfuhren aus den Medien vom Wendler

Sonntagabend tanzte Laura Müller wieder über unseren heimischen Bildschirm. Diesmal jedoch nicht bei "Let's Dance", sondern bei ihrer neuen Doku-Reihe "Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika". Und wie man sich schon dachte, ging es natürlich heiß her. Vor allem eines sollte die Zuschauer jedoch schockiert haben: Laura Müllers Eltern mussten über die Medien erfahren, dass ihre Tochter mit Schlagersänger Michael Wendler zusammen ist.

Geheime Liebe

Es ist schon verständlich, dass Teenager ihren Eltern nicht unbedingt alles erzählen wollen – vor allem, wenn es um Liebesthemen und Beziehungen geht. Blöd ist nur, wenn der Neue zufällig ein berühmter Schlagersänger ist und häufig im Fokus der Medien steht. Früher oder später kommt es eh ans Tageslicht und die Eltern erfahren es – ob sie wollen oder nicht. So erging es auch Laura Müller und ihren Eltern, als sie frisch mit dem Wendler zusammenkam und Mama und Papa nichts davon erzählte.

Wir haben es durch die Medien erfahren

, verrät Vater Klaus in der neuen Doku-Reihe. Das muss gesessen haben. Immerhin wurde Skandalnudel Michael Wendler nicht unbedingt immer als Engel dargestellt. Die Reaktion der Eltern? "Am Anfang waren wir nicht so begeistert, wegen des Altersunterschiedes ... Und man kannte Michael nur aus den Medien, wie alle andere auch und da kam er eben auch nicht immer so gut rüber. Demzufolge war unsere Meinung auch nicht so positiv über Michael und das hatte Laura natürlich gemerkt und sich ein bisschen mehr zurückgezogen.“, erzählt Stiefmutter Gaby.

"Da waren wir erst mal geschockt"

Als Laura dann in der Nacht die Meldung über die Beziehung bestätigte, fielen Klaus und Gaby aus allen Wolken. "Laura hatte aber ihrem Papa in der Nacht geschrieben: 'Ja es stimmt, ich bin mit Michael zusammen.' Da waren wir erst mal geschockt.“ , verrät Gaby.

Letztlich kam es dann doch zu einem Happy End. Die Schwiegereltern in spe sollen sich prächtig mit dem Wendler verstehen. Puh, dann sind wir ja froh, dass der Haussegen wieder gerade hängt.

Das ist Laura Müller – Daten und Fakten

Laura Müller wurde im Jahr 2000 geboren und kommt aus Sachsen-Anhalt

Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert, die beiden leben in Kalifornien

Sie selbst bezeichnet sich als "TV Personality & Model"

2019 waren Laura Müller und Michael Wendler im "Sommerhaus der Stars" zu sehen

2020 ist Laura Müller im Playboy und bei "Let's Dance" zu sehen

verwendete Quellen: RTL, Bild.de