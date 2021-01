Alle News über Michael Wendler und Laura Müller im Brigitte-Ticker: Laura Müller erhält ein unmoralisches Angebot +++ Laura Müller macht Werbung - doch das Unternehmen weiß nichts davon +++ Neues Pärchenbild bei Instagram.

21. Januar 2021

Laura Müller erhält ein unmoralisches Angebot

Laura Müller, 20, muss gucken, wo sie bleibt. An der Seite von Michael Wendler, 48, hat es die junge Frau schwer, ihrer Tätigkeit als Influencerin nachzugehen. Nachdem sich der Sänger mit seinen Aussagen immer weiter ins Aus schoss, wandten sich auch Lauras Werbepartner von ihr ab. Manager Markus Krampe, 44, beendete die Zusammenarbeit mit dem Paar. Nun müssen die beiden schauen, wie sie an Geld kommen. Offenbar gibt es jemanden, der der Influencerin jetzt dabei unter die Arme greifen könnte.

Wie "Bild" berichtet, hat Erotikdarsteller Manuel Stallion, 39, für Laura Müller ein Jobangebot: Der Berliner bietet der jungen Frau 100 000 Euro für ein Porno-Casting. "Die aktuellen Ereignisse rund um Michael Wendler haben mich auf die Idee gebracht“, erklärt Manuel Stallion gegenüber "Bild". "Laura ist jung und verliebt in ihren Mann, aber sie realisiert nicht, dass er seine und ihre Zukunft gerade für einen dämlichen Telegram-Kanal ruiniert", findet der 39-Jährige deutliche Worte. Laura Müller hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert.

20. Januar 2021

Laura Müller macht Werbung – doch das Unternehmen weiß nichts davon

Laura Müller, 20, will wieder Fuß fassen. Nach dem Eklat um ihren Ehemann Michael Wendler, 48, hatte Laura nicht nur ihren Manager verloren, sondern nahezu auch alle Kooperationen. Doch die Influencerin nimmt ihre Instagram-Aktivitäten langsam wieder auf.

Die 20-Jährige warb kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal zunächst für Kapseln aus Gerstengras und Kurkuma, später pries sie einen Entsafter an. Gefundenes Fressen für Oliver Pocher, 42. Der Comedian machte sich auf seinem Instagram-Account nicht nur über die Werbung lustig, sondern legte dar, dass die Firma der Küchenmaschine – Nutrilovers –ganz und gar nicht mit dieser Aktion einverstanden war.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte das Unternehmen in einem offiziellen Statement Folgendes mit: "Die Bewerbung folgender Produkte erfolgte durch sie ohne unser Wissen und es liegt keine Zusammenarbeit vor." Der Comedian repostete diese Aussage auf seinem Account. Danach ging der Ehemann von Amira Pocher, 28, Laura Müller direkt an. "Laura, keine Meinung, keinen Inhalt, scheißegal. Hauptsache, es wird irgendwo Geld verdient. Und du machst dich genauso mitschuldig, wenn du dich nicht in irgendeiner Art und Weise distanzierst. Vorher hast du immer gesagt, du bist die Schweiz, mittlerweile bist du einfach nur dumm und peinlich, dass du dich für jedes Produkt vor die Kamera stellst." Deutliche Worte an die junge Influencerin ...

18. Januar 2021

Laura Müller: Neues Pärchenbild bei Instagram

Bei Michael Wendler, 48, und Laura Müller, 20, ist alles im grünen Bereich. Schwer vorzustellen! Schließlich macht "der Wendler" seit einigen Monaten weniger als Schlagersänger und TV-Star, sondern vielmehr als Verschwörungstheoretiker in der Coronapandemie von sich reden. Laura äußert sich zwar nicht zu den Aussagen ihres Mannes, eins ist jedoch klar: von ihm getrennt hat sie sich nicht, auch wenn das viele Fans immer wieder behaupten. Denn nun postete der 48-Jährige ein neues Pärchenbild von sich und der Influencerin.

Auf dem Schnappschuss stehen Laura und ihr Mann Seite an Seite. Während der Egal-Interpret leicht in die Kamera lächelt, formt seine junge Gattin einen Kussmund. "Liebe Grüsse [sic] nach Deutschland. Wir sind in Gedanken bei euch", schrieb Michael dazu und fügte zu seiner Überschrift noch ein Herz-Emoji hinzu. Laura versah das Turtel-Pic mit einem "Like".

Im Oktober erklärte die Ex"Let's Dance"-Kandidatin, warum sie bei ihrem Mann bleibt. "Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Ich liebe Michael. Was wäre ich für eine Ehefrau, wenn ich ihn jetzt im Stich lassen würde? Jeder sollte seine Meinung haben, man ist ja individuell!", so Lauras Worte auf Instagram.

Verwendete Quellen: instagram.com, watson.de, bild.de