Laura Müller will Wendler-Babys: "Der Michael muss noch mal ran"

Die Liebesnews kommen Schlag auf Schlag: Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller wissen ihre Fans durchaus auf Trab zu halten. Neben der "Let's Dance"-Teilnahme der 19-Jährigen gibt es bereits ein neues Format, das ebenfalls ab heute zu sehen ist: In der Dokumentation "Laura & Der Wendler – total verliebt in Amerika" darf man in das Beziehungsleben des Paars eintauchen. Juhu!

Die Sendung startet zwar erst am 21. Februar bei TVNOW, RTL hat aber bereits ein paar Vorabinfos veröffentlicht. Und darin geht es um ein Thema, das wir bisher völlig außen vor gelassen haben: Laura Müller und ihren Kinderwunsch.

Laura Müller: "Der Michael muss noch mal ran"

Die hat eine ziemlich eindeutige Antwort: "Ja, der Michael muss noch mal ran", lacht sie im Interview in die Kamera. Ups. Und was sagt der Wendler dazu? Auch der scheint kleine Wendler-Babys fest eingeplant zu haben: "Ich sehe mich in zehn bis 15 Jahren verheiratet – mit Kindern."

Noch vorher steht jedoch ein anderes Thema an, wie Laura Müller ziemlich deutlich macht: "Ich bin jetzt 19 und ich finde, das ist das perfekte Alter zum Heiraten", verrät sie in der Doku. Na, wenn das mal kein Wink mit dem Zaunpfahl ist, lieber Wendler.

Wer weiß, vielleicht folgt auf die Show ja als nächstes eine Hochzeitssendung. Sie wären nicht das erste Paar, das seine Heirat vom Fernsehen begleiten lässt. Und wie der Wendler so schön auf den Punkt bringt, gilt für ihn und Laura Müller schließlich:

"Wir schämen uns auch für nichts"

Das ist Laura Müller – Daten und Fakten

Laura Müller wurde im Jahr 2000 geboren und kommt aus Sachsen-Anhalt

Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert, die beiden leben in Kalifornien

Sie selbst bezeichnet sich als "TV Personality & Model"

2019 waren Laura Müller und Michael Wendler im "Sommerhaus der Stars" zu sehen

2020 ist Laura Müller im Playboy zu sehen

verwendete Quellen: TVNOW, RTL