Im Netz kursieren Gerüchte, denen zufolge Laura Müller wieder in Deutschland sein soll. Mit ihren Beiträgen auf Instagram setzt die junge Frau jetzt ein Statement.

Um Laura Müller, 20, gab es nach den Schwangerschaftsgerüchten erneut wilde Theorien im Netz. Fans hatten die junge Frau in einer deutschen Unterhaltungssendung vermutet, für die sie Amerika kurzerhand den Rücken gekehrt haben soll. Ist die Influencerin nach dem Skandal um Michael Wendler, 48, und seinem DSDS-Aus vielleicht schon gar nicht mehr bei ihm in Florida, sondern steht seit letztem Dienstag auf der Showbühne von "The Masked Singer"?

Ist Laura Müller das Küken bei "The Masked Singer" 2021?

Fans hatten einen Zusammenhang zwischen den Indizien des "Kükens" und der 20-Jährigen hergestellt. Doch Laura Müller hat nun selbst mit den Gerüchten aufgeräumt und ihren Fans etwas mitzuteilen. Doch das ist alles andere als weltbewegend.

"Hallo ihr Süßen, ich bin hier mit meinem Schatzi. Und was machen wir? Wir schlendern. Drückt die Daumen, dass ich etwas finde", strahlt Laura in die Kamera und zeigt sich in ihren Instagram-Storys beim Bummel durch ein Einkaufszentrum. Anschließend darf die Community der 20-Jährigen noch einen Blick auf das Essen und die Drinks werfen. Auch ein Liebespost ist dabei. Laura Müller und ihr Mann halten sich liebevoll an den Händen.

Auch wenn Laura Müller in ihren jüngsten Clips nicht viel Spannendes zu erzählen hat, immerhin eines ist nach ihren Beiträgen klar: Sie weilt noch mit ihrem Schatzi in Amerika. Eine Teilnahme bei "The Masked Singer" ist daher ausgeschlossen.

