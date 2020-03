Laura Müller: Zoff mit Wendler-Schatzi! Zeigt sie ihr wahres Gesicht?

Über den Köpfen von Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) scheint 24 Stunden am Stück eine rosarote Herzchenwolke zu schweben. Im Netz zeigt sich das Pärchen unzertrennlich. Doch neue Bilder offenbaren – es geht auch anderes. Aus der Herzchenwolke wurde mal kurz eine Gewitterwolke. Ups!

Risse in der perfekten Fassade

Folgendes ereignete sich in der RTL-Doku "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“. Ausgerechnet als Lauras Vater und seine Lebensgefährtin zum Besuch – äh, wir korrigieren – zum Arbeiten gekommen sind, kriselte es. So kam es am Frühstückstisch zu der ersten, öffentlichen Meinungsverschiedenheit in puncto Haus renovieren. Als Michael Wendler vorschlug, zum Baumarkt zu fahren, während die anderen schon mal die Bäume wegschneiden, fand das Laura gar nicht in Ordnung.

Ich will mitkommen in den Baumarkt. Wir gehören doch dazu.

, quengelt die 19-Jährige. Doch ihr Schatzi ist da ganz pragmatisch: "Ist ja nicht notwendig eigentlich, ist ja Arbeitsteilung." Und so nimmt das Drama seinen Lauf. "Ich will trotzdem mit. Das spielt gar keine Rolle, wenn wir das Haus streichen wollen. Die Bananenbäume sind das Letzte, was wir ab fällen können“, widerspricht sie. Der Wendler ist am Verzweifeln: "Wenn man bei Tag eins nicht richtig in die Gänge kommt, dann ist das kein gutes Zeichen.“

Streit am frühen Morgen

Oh je, diese kleinen Diskussionen am Frühstückstisch dürfen wohl vielen Paaren bekannt sein. Und anscheinend ist das ganze Szenario auch gar nicht so ungewöhnlich für Laura. Im Interview mit RTL gibt die "Let's Dance"- Kandidatin nämlich kleinlaut zu: "Ich bin ein Morgenmuffel, ich bin überhaupt kein Morgenmensch.“ Gut, der frühe Vogel ... schneidet wohl keine Bananenbäume!

Das ist Laura Müller – Daten und Fakten

Laura Müller wurde im Jahr 2000 geboren und kommt aus Sachsen-Anhalt

Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert, die beiden leben in Kalifornien

Sie selbst bezeichnet sich als "TV Personality & Model"

2019 waren Laura Müller und Michael Wendler im "Sommerhaus der Stars" zu sehen

2020 ist Laura Müller im Playboy zu sehen

