Lena Gercke: Bei diesem Kussvideo flippen die Fans aus

Lena Gercke im siebten Himmel

Erst vor knapp einer Woche verkündete Lena die frohe Botschaft: Sie erwartet mit ihrem Freund Dustin ein Kind. Und jetzt küsst sie plötzlich jemand anderen? Keine Angst, bei dem Glückspilz, der mit Lena kuscheln darf, kann Dustin schon ein Auge zudrücken. Es handelt sich nämlich um den süßen Mops "Franny“, also keine Gefahr für den werdenden Papa Dustin. Fest in Lenas Arm schlappert der kleine Hund dem Model mit langer Zunge über die Wange. Lena schaut in die Kamera und ihr Blick spricht tausend Worte: Sie ist gerade im siebten Himmel.

So auch die Fans, denn es finden sich unglaublich viele Herz-Emojis in den Kommentaren wieder. "Oh ist das goldig“, schwärmt ein Follower. 65.500 Likes bekam der Hundekuss auf Instagram. Trotzdem keine Konkurrenz für den goldigen Schnappschuss von Lena mit Babybauch – der bekam sage und schreibe über 515.000 Likes und ist damit der aktuelle Gewinner unter ihren Instagram-Fotos. Ob ein Bild mit Baby nach der Geburt den Rekord knacken wird? Die Chancen stehen ziemlich gut!

Wer ist Lena Gercke? Daten und Fakten

Lena Gercke gewann die erste Staffel von "Germanys Next Topmodel" im Jahr 2006.

Sie ist deutsches Model und Moderatorin.

Geboren wurde Lena am 29. Februar 1988.

Seit April 2019 sind Dustin Schöne und Lena Gercke offiziell ein Paar. Zusammen erwarten sie 2020 ihr Kind.

Verwendete Quellen: Instagram