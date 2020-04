Lena Gercke: Fans in Sorge wegen diesem Instagram-Foto

Eigentlich hatte Lena Gercke mit dem Foto, was sie am 17. April bei Instagram gepostet hat, nur auf ein Beauty-Talk mit ihrem Make-up-Artisten hinweisen wollen, doch die Fans der hübschen Blondine haben nur Augen für ein Detail, das sie in große Sorge versetzt!

"Liebe Lena, hast Du noch nichts von 2 Meter Abstand gehört, du bist schwanger", äußert ein Fan seine Sorge. "Super! Mindestabstand?", fragt ein anderer vorwurfsvoll. "Bitte Abstand wahren", schreiben dritte. Aber hat Lena für das Foto wirklich ihre eigene und die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes riskiert? Sicher nicht! So stellen viele Follower in den Kommentaren fest, dass das Foto beim Videodreh für ihre neue Kollektion entstanden ist. "Das ist sicher vom Videodreh im Februar oder März also vor der Kontaktsperre", mutmaßt einer, "Die Aufnahme war mit Sicherheit vor den aktuellen Sicherheits- bzw. Hygienebestimmungen", klärt ein anderer auf. Und da dürfte er Recht haben.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.