Lena Gercke: Ihre neue Leidenschaft überrascht

Von "Elle" bis zu "GQ" – Lena Gercke hat es schon auf viele Magazincover geschafft. Es gibt kaum ein deutsches Mode- oder Frauenmagazin, das noch nicht von ihrem Gesicht geziert wurde. Doch jetzt kann sie zu ihrer Sammlung ein neues Magazincover zählen. Lena Gercke erscheint auf dem Titelblatt der neuen Ausgabe des Forbes Magazins. Eine große Ehe für das Model!

Germany's Next Businesswoman

Kern des renommierten Magazins sind vor allem wirtschaftliche Themen, wie Leadership, Technik, Unternehmer und Unternehmerinnen und Investment. Klar, Lena ist einer der erfolgreichsten Models in Deutschland, trotzdem kommt die Nachricht für so manche überraschend. Doch die werdende Mama hat einen guten Grund vorzuweisen, der ihr die Widmung der Titelstory eingefangen hat. Anlass der Story ist Lenas Label "LeGer", das sie gemeinsam mit dem Onlineversandhändler "About You" erfolgreich auf die Beine gestellt hat.

Eine neue Leidenschaft

Als Model wird einem viel ­vorgegeben - ich wollte aber schon früh selbst etwas kreieren. Wir sind im Prinzip wie ein Start-up. Aus einer Idee und Leidenschaft ist ein festes Team entstanden

Das erzählt sie über ihre eigene Modemarke. Und die geht ordentlich durch die Decke. "LeGer" zählt laut "Forbes" inzwischen zu den 20 meistverkauften Marken bei "About You" und erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von drei Millionen Euro. Der Grund für den Riesenerfolg? "Ich wollte Kleidung machen, die man sich leisten kann, die man auf der Straße sieht und die ich auch selbst tragen würde", so Gercke.

Bald ohne Lena?

Auch wenn Lena mit ihrem Gesicht und ihrer Bekanntheit der Antriebsmotor der Marke ist, soll das Label vielleicht bald auch ohne sie funktionieren. "Ich will, dass 'LeGer' auch ohne mein ­Gesicht funktioniert. Das soll ein richtig großes Unternehmen werden.", so ihre Traumvorstellung. Liebe Lena, wir sind ganz stolz auf dich und wünschen dir viel Erfolg dabei.

Wer ist Lena Gercke? Daten und Fakten

Lena Gercke gewann die erste Staffel von "Germanys Next Topmodel" im Jahr 2006.

Sie ist deutsches Model und Moderatorin.

Geboren wurde Lena am 29. Februar 1988.

Seit April 2019 sind Dustin Schöne und Lena Gercke offiziell ein Paar.

