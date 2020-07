Eine ungewohnt lange Funkstille auf Instagram gibt Grund zu Rätseln.

Lena Gercke: Baby schon da?

Es ist ruhig geworden um sie! Eigentlich ist Lena Gerke, 32, auf Instagram sehr aktiv: Ihre Fans können regelmäßig neue Bilder von ihr bestaunen und an ihrem Leben teilhaben. In letzter Zeit präsentierte die hübsche Blondine vor allem ihre heranwachsende Babykugel. Doch seit vier Tagen herrscht komplette Funkstille - keine Beiträge, keine Storys. Was hat das zu bedeuten? Sind das Model und ihr Freund Dustin Schöne, 35, etwa schon Eltern geworden?

Möglich wäre es! Immerhin war Lenas Babybauch, den sie in einem mintgrünen Kleid besonders gut in Szene setzte, bei ihrem letzten Post schon beeindruckend groß. Außerdem machen sich werdende Mütter mit dieser Instagram-Stille ganz schön verdächtig. Auch Ann-Kathrin Götze, 30, meldete sich kürzlich nach mehreren Tagen Sendepause mit Baby-News zurück. Es spricht also allerhand dafür, dass die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin aus Staffel eins ihr erstes Kind entweder bereits bekommen hat oder zur Zeit entbindet. Vielleicht genießen Lena und Dustin aber auch die verbleidende gemeinsame Zeit zu zweit und ziehen sich deshalb aus der Öffentlichkeit zurück. Wir dürfen gespannt sein!

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.