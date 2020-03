Lena Gercke: Was blitzt denn da? Babybauch wächst und wächst

Es wird mal wieder Zeit für ein neues Babybauch-Update von Lena Gercke. Auf den letzten Bildern auf Instagram hält sie ihre süße Kugel etwas versteckt. Einmal hinter dem Geburtstagskuchen, ein anderes Mal unter ihrem großen Hoodie. Doch in Lenas letzten Video gewährt sie ihren Fans wieder einen kleinen Blick auf ihren wachsenden Bauch – wenn auch nur kurz. Trotzdem lassen sich leicht die Umrisse erkenn und wir sind überrascht, wie groß er schon geworden ist.

Was spiegelt sich denn da?

Lena Gercke ist zwar wieder im regnerischen Berlin angekommen, aber ein Video, das noch aus dem Urlaub stammt, will sie ihren Fans trotzdem nicht vorenthalten. So bringt sie die Sonne zumindest auf unsere Handybildschirme und gewährt uns eine Tour über den Hotelbalkon. Huch, was blitzt denn da hervor? In der Fensterscheibe spiegelt sich die stolzierende Lena. Und wir sehen, wenn auch nur kurz, die feinen Umrisse ihres Babybauchs, der beachtlich an Größe gewonnen hat.

Fans bekommen Fernweh

Und auch den Fans ist der wachsende Babybauch nicht entgangen: "Schön schwanger!", kommentiert ein Follower. Doch vor allem das schöne Wetter sorgt bei den meisten für Fernweh. "Oh wow Urlaubsfeeling! Da wären wir jetzt auch gerne", schwärmt eine Userin. Liebe Lena, wir danken dir für den kleinen Urlaubsmoment und hoffen, dass du ein paar der Sonnenstrahlen zu uns Richtung Norden geschickt hast. Das wäre wirklich nett!

Wer ist Lena Gercke? Daten und Fakten

Lena Gercke gewann die erste Staffel von "Germanys Next Topmodel" im Jahr 2006.

Sie ist deutsches Model und Moderatorin.

Geboren wurde Lena am 29. Februar 1988.

Seit April 2019 sind Dustin Schöne und Lena Gercke offiziell ein Paar.

verwendete Quelle: Instagram