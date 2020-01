Lena Meyer-Landrut meldet sich zurück – mit einer rührenden Liebeserklärung!

Die letzten zwei Wochen waren hart. Die Tage starteten voller Sehnsucht und endeten in Ungewissheit. Du fragst dich, wovon wir sprechen? Na, von Lena Meyer-Landruts Social-Media-Pause natürlich! Die Sängerin verabschiedete sich zum Jahresanfang für unabsehbare Zeit auf Instagram von ihren Fans. Und wie sehr diese unter der Trennung litten, wird erst unter dem neuesten Beitrag deutlich – Lena ist zurück. Und ihre Fans überschlagen sich fast vor Freude: "Ich hab dich soo vermisst", ist dort zu lesen.

Lena Meyer-Landrut: Comeback mit Liebeserklärung

Na, nun hat sich Lena ja endlich wieder gemeldet. Und wie! Die Sängerin startete nicht nur mit mehreren Stories, sondern auch noch mit einer emotionalen Liebeserklärung. Darauf haben Fans schon lange gewartet – aber nicht zu früh freuen, es ist keine Botschaft an einen neuen Mann in ihrem Leben. Das Video richtet sich an eine alte Freundin: Der vierte Teil des IGTV-Specials "It takes two" mit Charlotte Roche ist online!

Fans ist das Szenario bereits bekannt: In den Aufnahmen sitzen sich Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche auf Hockern gegenüber und erklären sich gegenseitig die Liebe. In diesem Fall geht es genauer gesagt darum, was sie aneinander lieben – und sich schon immer einmal sagen wollten.

Natürlich wird es dabei auch ganz schön emotional. Lena bewundert Charlottes Mut, diese wiederum verrät, dass Lena es war, die sie "weich" gemacht hätte. Man spürt: Hier ist wirklich Liebe im Spiel. Die beiden sollen bereits seit Jahren enge Freundinnen sein und nach Differenzen wieder zueinander gefunden haben. Jetzt sind sie glücklicher denn je, wieder am Leben der anderen teilzuhaben. Und das merkt man ihnen an!

Tatsächlich kommt im Video eine Vertrautheit herüber, die man sonst eher selten zwischen Prominenten beobachten darf. Vor allen Dingen haben wir aber ein Wörtchen mit Charlotte Roche zu reden, die verrät, bei Videotelefonaten heimlich Screenshots von lustigen Gesichtsausdrücken zu machen – dürften wir die auch mal sehen?! 😉

