Lena Meyer-Landrut: Huch? Räucher-Ritual gegen den Coronavirus?

Huch? Lena Meyer-Landrut zeigt sich neuerdings von ihrer spirituellen Seite und setzt in schweren Zeiten auf Räucherstäbchen. Dazu zündet sie das besondere Stückchen Holz an und räuchert damit ordentlich ihre Wohnung ein, wie man auf ihrem aktuellen Instagram-Bild erkennen kann. Doch was will sie damit bezwecken?

Lena Meyer-Landrut gegen die bösen Geister

"Palo Santo mood. Weich und durchlässig bleiben", schreibt Lena unter das Bild. Palo, was? Wir klären auf: Palo Santo, auch als heiliges Holz bezeichnet, wird von den Ur-Einwohnern Südamerikas bis heute verwendet, um böse Geister und negative Energien zu vertreiben. Ach so! Vielleicht will Lena ja so das Coronavirus austreiben?

Quatsch, gegen den Virus hilft das Wunderholz wohl kaum. Spirituell angehauchte Stars nutzen das Ritual, um einmal herunterzufahren und sich von bösen Gedanken zu befreien. Ganz nach dem Motto: Dampf ablassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wieso nicht? Schließlich raten Experten und Politiker die ganze Zeit, Ruhe zu bewahren und gelassen zu bleiben. Und Lena nimmt sich das nun mal zu Herzen.

Zeit für Ruhe und Gelassenheit

Übrigens nutzt die Sängerin die Zeit in Quarantäne für eine ausgiebige Puzzle-Session. Den Himmel hat sie übers Wochenende schon geschafft, zusammen zu setzten, wie sie stolz in ihrer Story verrät. Na, dann sind wir gespannt, wie lange sie für den Rest benötigt. Bestimmt hilft das Wunderholz auch beim Fokussieren. Einen Versuch ist es Wert!

Lena Meyer-Landrut: Daten & Fakten

Lena Meyer-Landrut ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin

Sie wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena Meyer-Landrut wurde vor allem durch ihre Teilnahme Eurovision Song Contest bekannt, den sie im Mai 2010 gewann

Der Gewinner-Titel lautete "Satellite"

verwendete Quelle: Instagram