Lena Meyer-Landrut: Sie trägt nur einen Maulkorb und Klebeband!

Okay, so haben wir Lena wirklich noch nie gesehen! Sängerin Lena Meyer-Landrut macht ja so manches Mal mit Bildern und Hingucker-Looks auf sich aufmerksam – aber dieses "Outfit" stellt alles in den Schatten.

Bei Instagram zeigt sich Lena im sehr reduzierten und skurril anmutenden Dress: Die Sängerin trägt nur einen Maulkorb (um den Hals) und Klebeband, mit dem ihr Brustkorb bandagiert ist.

Spielt Lena jetzt in einer Science-Fiction-Serie mit? Hat sie einen Auftritt in einem Fetischclub? Oder ist das etwa ihr neues Party-Outfit? Nein, nichts davon!

Warum Lena sich in Maulkorb und Klebeband zeigt

Hinter dem Foto steckt ein besonderer Look, in dem sich Lena in ihrem neuen Musikvideo zeigt. In "Skinny Bitch" präsentiert sich die Sängerin derart kurios zurechtgemacht, trägt außerdem wilde Zöpfe und knalliges Make-up.

Worum es in dem Song geht? Lena, die selber schon mehrfach im Netz als "Skinny Bitch" (zu Deutsch: "Dürre Schlampe") beschimpft wurde, rechnet in dem Song mit ihren Kritikern ab. Dabei ist sie knallhart und nimmt kein Blatt vor den Mund. So singt sie unter Anderem:

Liebe deine Unperfektheit, f*ck die Hater, sie kennen dich nicht

Und wie geht Lena selber mit solchen Kritikern um, wie sie sie in ihrem Song besingt? Mit viel Energie und positiven Gedanken. So besingt sie auch ihr persönliches Gegen-Rezept, mit dem sie Hass und Anfeindungen im Netz begegnet: "Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mixe sie mit Wodka-Soda!"

Bist du neugierig geworden? Hier kannst du dir das neue Musikvideo von Lenas Song "Skinny Bitch" in voller Länge anschauen:

Lena Meyer-Landrut: Daten & Fakten