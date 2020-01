Lena Meyer-Landrut völlig verändert: Hier zeigt sie sich als "Lennart"

In glitzernden Kleidern, mit Maulkorb und wilder Mähne oder ganz natürlich in Pullover und Sneakern – Lena Meyer-Landrut haben wir schon in unterschiedlichsten Outfits zu sehen bekommen. Doch auf einem neu aufgetauchten Foto zeigt sich die Sängerin völlig verändert, so dass selbst Fans sie kaum wieder erkennen!

Lena Meyer-Landrut schlüpft in Jungen-Rolle

"Ich bin auf Insta gegangen, seh das Bild. Denk mir: Was folg ich denn da für einem komischen Jungen?", schreibt eine Followerin auf Instagram. Was ist denn da los? Und ja, schauen wir uns besagtes Foto an, wissen wir, was die Dame meint. Denn darauf sieht Lena tatsächlich aus wie ein jugendlicher Teenager.

Auf dem Foto sieht man die Sängerin in weiter Jogginghose, Sweatshirt und schwarzer Jacke. Ihre Haare sind unter einer schwarzen Kappe versteckt, der Blick ist trotzig gen Boden gerichtet, die Hände sind in den Hosentaschen vergraben.

"Lg, lennart", schreibt auch Lena Meyer-Landrut zu dem Bild und spielt selbst mit dem veränderten Look. Und trotz ungewohntem Auftreten bekommt sie unter dem Beitrag eine Menge Komplimente – und von den amüsierten Fans hagelt es Date-Anfragen. Na, ob Lena sich wohl überlegen wird, nun öfter mal als Lennart aufzutreten? Wir wissen nicht, was hinter dem Look steckt.

Auf jeden Fall beweist Lena Meyer-Landrut mit dem Beitrag eine gesunde Portion Selbsthumor, die das Show-Business mit Sicherheit erleichtert. Auch als Prominenz geht man nun einmal nicht immer perfekt gestylt auf die Straße … sondern manchmal auch einfach im gemütlichen Look, ob man nun männlich oder weiblich aussieht, ist doch letztendlich auch egal, solange man sich wohl fühlt!

Lena Meyer-Landrut: Daten & Fakten

Lena Meyer-Landrut ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin

Sie wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena Meyer-Landrut wurde vor allem durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest bekannt, den sie im Mai 2010 gewann

Der Gewinner-Titel lautete "Satellite"

verwendete Quellen: Instagram