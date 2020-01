Lena Meyer Landrut zeigt sich glücklich mit ihrem Süßen

Hach, da geht einem direkt das Herz auf, wenn man Lena Meyer Landruts neustes Bild auf Instagram betrachtet. Seite an Seite posieren sie und ihr Süßer zusammen für die Kamera und dann gibt es noch ein feuchtes Küsschen. Wer der Glückliche ist? Natürlich Lenas Hund Kiwi, mit dem die 28-Jährige einen entspannten Spaziergang im Wald genießt.

Starke Vierbeiner-Fanbase

Das witzige: Kiwi ist gar nicht so unbekannt. Der Vierbeiner hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal mit sage und schreibe 26.200 Followern. In die unverkennbaren, hellbraunen Öhrchen und die schüchternen Hundeaugen kann man sich auch nur verlieben. Wer also mal einen trüben Tag hat, scrollt einfach durch Kiwis Account und erfreut sich an den zuckersüßen Hundebildern. Macht garantiert gute Laune!

Die Fans sind schockverliebt

Auch die Fans können nicht genug von dem süßen Racker bekommen. Eine regelrechte Herz-Emoji-Explosion findet in den Kommentarboxen auf Lenas Instagram-Kanal statt. "So schön! Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Hund in der Natur zu sein!“, schwärmt ein Follower unter dem Bild. "Aaahhh ich sterbe! Das kannst du nicht mit uns machen. ZUCKER“, freut sich ein anderer Fan. Ach Lena, eines muss man dir lassen: Du weißt eben, wie man die Herzen seiner Fans erobert.

Wer ist Lena Meyer-Landrut? Daten & Fakten

Lena Meyer-Landrut ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin.

Sie wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren.

Lena Meyer-Landrut wurde vor allem durch ihre Teilnahme Eurovision Song Contest bekannt, den sie im Mai 2010 gewann.

Der Gewinner-Titel lautete "Satellite".

Zu Lena Meyer Landruts bekanntesten Songs gehören unter anderem "Traffic Lights", "Wild And Free" und "Taken By A Stranger".

Verwendete Quellen: Instagram