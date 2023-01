Das erfolgreiche TV-Format "Let's Dance" geht in die 16. Runde. Die nächsten Wochen stehen für die 14 prominenten Teilnehmer:innen unter dem Motto ohne Fleiß und Schweiß kein Preis. Denn das harte Training beschert mit Sicherheit die ein oder andere Blase an den Füßen. Aber es soll sich lohnen. Ab dem 17. Februar 2023 werden die Stars jeden Freitag zusammen mit ihren Profi-Tänzer:innen eine Performance auf das Parkett legen, die dann von der Jury und dem Publikum bewertet wird. Denn nur mit genügend Punkten und ausreichend Anrufen kommt das Promi-Profitänzer:in-Team in die nächste Runde.

