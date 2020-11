So stilecht zeigt sich Letizia bei ihrem Besuch des Sitzes des königlichen Kuratoriums für Behinderungen.

Spaniens Königin Letizia beweist sich mal wieder sehr stilecht und modebewusst. Diesmal wurde sie offensichtlich von einer anderen sehr beliebten royalen Lady inspiriert: Ihr Look ähnelt einem Auftritt von Lady Diana.

Sie gilt als Stilikone und das nicht ohne Grund. Königin Letizia zeigte am Dienstag in Madrid mal wieder, welches modische Händchen sie hat. Ihr Hahnentritt-Rock erinnert dabei sehr an vergangene Outfits der verstorbenen Lady Diana.

Letizia glänzt im Diana-Style

Die spanische Königin ähnelt in ihrem Auftritt stark Lady Diana und ihrem einmaligen Stil. Auch sie trat vor rund 30 Jahren in einem fast identischen Rock auf. Zwar war ihr Look deutlich dezenter, zählte aber dennoch zu ihren besten Fashion-Auftritten.