Liam Gallagher: Eine Gabel in einer Welt voller Suppen

Liam Gallagher ist "rüpelhaft, beleidigend und faul". Er ist, wir zitieren einen Experten in Sachen Biografie des Popstars, "eine Gabel in einer Welt voller Suppen". Der, der das gesagt hat, ist Noel Gallagher, sein fünf Jahre älterer Bruder, Liams dunkler Schatten, seine Nemesis. Der hat übrigens auch gesagt, er habe seine Mutter sehr geliebt. Und angefügt: "Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem sie Liam zur Welt gebracht hat."

Der größte Brüderzwist seit Kain und Abel

William John Paul Gallagher, genannt Liam, ist 47 Jahre alt, der ewige Streit mit seinem Bruder ist nicht viel jünger. Die beiden teilten sich ein Zimmer in einem Haus in einem Arbeitervorort von Manchester – ansonsten aber kaum etwas. Liam wurde von seiner Mutter verhätschelt und beschützt, Noel von einem ewig betrunkenen Vater geschlagen. Und auch ihre Talente sind komplett unterschiedlich gelagert: Noel Gallagher ist der vielleicht größte Songwriter seiner Generation, aber nicht gerade die größte Rampensau des Popgeschäfts. Liam wiederum ist als Komponist und Texter keine Leuchte, aber als Sänger und Bühnenarbeiter ein Naturereignis. Und weil beide zusammen einen Geniestreich des Popuniversums darstellten (und Noel das erkannte), waren Oasis fast 20 Jahre lang die größte Band seit den Beatles.

Seit 2009 sind die Gebrüder Gallagher ohne einander unterwegs, Liam kommt ab dem 5. Februar für vier Solo-Konzerte nach Deutschland. Und während Noel sich in neuen Stilen ausprobiert, lässt sich Liam Songs schreiben, die an selige Oasis-Zeiten erinnern. Das beruht auf seinen Prinzipien. Mit der Musik sei es wie mit dem Fußball, hat er mal gesagt, "und ich wechsele doch auch nicht mein verdammtes Team, oder?"

Es steckt aber auch eine Sehnsucht dahinter. Er beleidigt Noel zwar noch immer in Talkshows und auf Twitter nach Kräften, aber er träumt auch den großen Traum aller Oasis-Fans. "Erde an Noel, ich vergebe dir. Jetzt lass uns gemeinsam The Big O zurückbringen", twitterte er neulich. Sogar zu seiner dritten Hochzeit, die im Sommer in Italien mit seiner Freundin Debbie Gwyther steigen soll, hat er Noel eingeladen. "Meine Mutter hat gesagt, dass ich das machen soll", sagt Liam Gallagher, "aber er wird eh nicht kommen." Der größte Brüderzwist seit Kain und Abel bleibt spannend.

