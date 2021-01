Es ist endlich offiziell: Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem sind ein Paar. Bei Instagram zeigt der Tennis-Star ihre Liebe öffentlich.

Lili Paul-Roncalli, 22, ist vergeben. Tennis-Star Dominic Thiem, 27, hat ihr Herz erobert. Schon seit einigen Wochen hatte es Spekulationen diesbezüglich gegeben, jetzt macht der gebürtige Österreicher es offiziell.

Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem zeigen sich frisch verliebt

Bei Instagram postet der 27-jährige Tennisspieler in seiner Story ein Foto, das unmissverständlich ist. Darauf zu sehen: die beiden Turteltauben, wie sie sich zärtlich aneinander schmiegen.

Mit diesem süßen Pärchen-Pic macht Dominic seine Liebe zu Lili offiziell © instagram.com/domithiem

Er hält dabei ein Gläschen Sekt in der Hand, vor ihnen knistert ein Feuer. Der romantische Schnappschuss dürfte in der Silvesternacht entstanden sein. Um zu erkennen, was Dominic Thiem öffentlich machen möchte, braucht es keinen Text. Er setzt ein Herz-Emoji dazu und besiegelt damit, was die Fans der beiden schon länger vermutet hatten. Lili und Dominic sind ein Paar.

Schon seit Oktober zusammen?

Wann, wie und wo sich Lili und Dominic kennengelernt haben, darüber kann bisher nur spekuliert werden. "Heute.at" möchte in Erfahrung gebracht haben, dass die beiden einander im Oktober letzten Jahres einander vorgestellt wurden. Auf Instagram hatte es einige Hinweise gegeben, dass sie sich in den folgenden Wochen immer wieder besucht haben. So war Dominic in Köln, Lili soll zu ihm nach Österreich gereist sein. Gegenseitige Likes und Herzchen-Emojis verteilten sie auch regelmäßig.

Mit dem ersten Pärchenfoto setzen Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem allen Spekulationen ein Ende. Könnte es einen schöneren Start ins neue Jahr geben?

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.