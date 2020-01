Lilly Krug: Liebt die Tochter von Veronica Ferres einen Serienstar?

Liegt da Liebe in der Luft? Lilly Krug, 18, die schöne Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres, 54, soll den Jahreswechsel mit dem Serienstar Andrew Creer, 27, verbracht haben.

Lilly Krug & Andrew Creer: Liebesurlaub in den Alpen?

Wie "Bild" berichtet, seien Veronica Ferres und Ehemann Carsten Maschmeyer, 60, zusammen mit Lilly Krug an den Feiertagen im Skiurlaub in den französischen Alpen gewesen. Auch der australische "Rip Tide"-Darsteller Andrew Creer soll mit von der Partie gewesen sein. Ein Freund verriet dem Blatt: "Andrew ist nach Europa geflogen, um hier Weihnachten und die Neujahrstage mit Lilly zu verbringen."

Romantische Ballonfahrt

Lilly postete Bilder einer Ballonfahrt über den verschneiten Bergen, die sie offenbar gemeinsam mit ihren Eltern und Andrew gemacht hat: Denn auch der Australier teilte Eindrücke auf seinem Instagram-Account. "Ich hab es geschafft, ein Lächeln zustande zu bringen, während ich in drei Kilometern Höhe in einem Bastkorb gefangen war. Was für ein unvergessliches Erlebnis", kommentierte der 27-Jährige die winterlichen Aufnahmen. andrew-creer-insta

Veronica Ferres: "Beste Gesellschaft"

Veronica Ferres zeigte sich ebenfalls beeindruckt von dem Ausflug mit dem Heißluftballon. Die "Superweib"-Darstellerin teilte auf Instagram ein Video und schrieb dazu: "Erste Ballonfahrt meines Lebens, hoher Herzschlag. Beste Gesellschaft, die ich mir wünschen könnte!" Dazu verlinkte sie ihren Mann Carsten Maschmeyer sowie Lilly Krug und auch Andrew Creer - ein weiterer Hinweis auf einen Liebesurlaub ihrer Tochter mit dem Schauspieler?

Hat es bei Dreharbeiten gefunkt?

Möglich, dass sich Lilly und Andrew sich bei gemeinsamen Dreharbeiten nähergekommen sind. Im November vergangenen Jahres standen die beiden für den US-amerikanischen Film "Swing" vor der Kamera, in dem auch Hollywood-Star Michael Shannon, 45, mitspielt.

Lilly Krug ist die Tochter von Veronica Ferres und deren Ex-Mann, dem Filmproduzenten Martin Krug, 62. Seit 2014 ist Ferres mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer verheiratet.