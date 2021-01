Alle Promi-News des Tages im Brigitte-Ticker: Elizabeth Hurley: Das Model posiert fast nackt im Schnee +++ Caroline Beil zeigt nie zuvor gesehenes Jugendfoto +++ Simone Thomalla verrät, wie sie in Form bleibt.

Promi-News des Tages im Brigitte-Ticker

27. Januar 2021

Elizabeth Hurley (55): Das Model posiert fast nackt im Schnee

Was für ein Mega-Body! Elizabeth Hurley ist bereits 55 – doch dass sie Mitte fünfzig ist und Mutter eines Sohnes ist, sieht man der modelnden Schauspielerin nicht an. Regelmäßig setzt sie ihren durchtrainierten Körper in Szene und zeigt, dass sie mit jüngeren Frauen locker mithalten kann. Nun posiert die Britin fast nackt im Schnee.

Lediglich mit einer Fell-Strickjacke und einer Bikini-Unterhose bekleidet, präsentiert sich die 55-Jährige auf einem Instagram-Foto, das sie in einer schneebedeckten Winterlandschaft zeigt. Mit ihrem knappen Outfit rückt sie ihre langen Beine, ihren flachen Bauch und ihre Brüste, die gerade so von der Jacke bedeckt werden, in den Mittelpunkt. "Wie konnte ich da widerstehen?", schreibt die Ex-"Gossip Girl"-Darstellerin fragend dazu.

Ihre Follower sind wohl froh, dass sie nicht widerstehen konnte, denn in den Kommentaren äußern sie sich begeistert über das Foto. "Du kannst doch kein Mensch sein", "Ich bin seit den 90ern in dich verliebt und du bist immer noch heiß" oder ein schlichtes "Wow" liest man unter anderem unter dem Posting.

26. Januar 2021

Caroline Beil zeigt nie zuvor gesehenes Jugendfoto

So haben wir Caroline Beil, 54, noch nie gesehen! Die Schauspielerin und Moderatorin hat in Erinnerungsstücken aus der Vergangenheit gekramt und ist dabei auf eine Schwarz-Weiß-Aufnahme aus ihren Jugendtagen gestoßen. Laut eigener Aussage war sie zum Zeitpunkt der Aufnahme süße 19.

"Fundstück des Tages ... hier ein Modelfoto von mir aus Tokio, damals war ich 19", schreibt Caroline Beil zu dem Posting. Auf dem Bild erinnert die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin an die klassischen 80er-Jahre. Caroline Beil trägt auffälligen Schmuck und welliges Haar. Mit ernstem Blick schaut sie in die Kamera.

Die Fans sind schockverliebt und lassen zahlreiche Herz-Emojis da. "Hammer", "Wow so schön" und "Schon seit Jahren eine klasse Frau", schwärmen sie unter dem Beitrag. Es werden sogar mehrfach Stimmen laut, die finden, dass das Ex-Model heute noch schöner ist als früher ...

25. Januar 2021

Simone Thomalla: So bleibt die Schauspielerin in Form

Simone Thomalla, 55, ist ein gefeierter deutscher Fernsehstar und gern gesehener Gast auf Events und Veranstaltungen, doch privat ist die Mutter von Sophia Thomalla, 31, auf dem Boden geblieben. Wie sie nun in der "NDR Talkshow" verriet, trägt sie zu Hause am liebsten gemütliche Klamotten. Doch es gibt einen Grund, warum sie diese trotzdem regelmäßig weglässt, um ihre "engste Jenas" anzuziehen.

"Mein ganzer Schrank ist voller Jogger", plauderte die Schauspielerin in der Sendung aus. Allerdings befolgt sie in diesem Zusammenhang folgende Regel: "Man muss mindestens zweimal die Woche die engste Jeans anziehen, damit es nicht aus dem Ruder läuft." Was für ein einfacher und genialer Trick!

Zu Hause hat Simone ihre Jogginghosen aber nicht nur zum Relaxen an, sondern auch, um Sport zu machen – dafür sorgt ihr Lebensgefährte, Handballer Silvio Heinevetter, 36. "Es ist schon ein gewisser Druck, der da ausgeübt wird", gab die Berlinerin zu. In diesem Zusammenhang verriet die 55-Jährige auch, dass ihr Freund sie immer fragen würde, ob sie schon Sport gemacht habe, weil er denke, dass man dann bessere Laune habe.

Verwendete Quellen: bunte.de, "NDR Talkshow", t-online.de, instagram.com