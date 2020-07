Luna Schweiger trauert um ihren Ex-Freund Marvin Balletshofer. Der Jung-Unternehmer war vor wenigen Tagen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jetzt meldet sich auch Til Schweiger mit emotionalen Worten.

Nach dem tragischen Tod von Marvin Balletshofer (†23) nimmt Luna Schweiger, 23, mit emotionalen Worten Abschied. Wie "Bild" berichtete, war der Unternehmer, der auch als Model und Schauspieler arbeitete, am Wochenende bei einem Horror-Crash auf der Autobahn gestorben. Auch Til Schweiger ist tief getroffen vom Tod des 23-Jährigen. Auf Instagram meldet er sich mit liebevollen Worten.

Luna Schweiger: Abschied von Marvin Balletshofer

"Seit letzten Samstag fühlt sich die Welt ein Stück leerer an. Es gibt keinerlei Worte, die beschreiben können, wie unfassbar schrecklich es ist, was mit Marvin passiert ist. Dieses schlimme Ereignis erinnert einen daran, wie schnell sich die ganze Welt auf den Kopf stellen kann. Es zeigt, dass man niemals im Streit auseinandergehen sollte, denn jede Sekunde könnte die Letzte sein. Man darf niemals Angst davor haben, einer Person zu zeigen, wie wichtig sie für einen ist", schreibt die Tochter von Til Schweiger, 56, in "Bild". Ihr Ex-Freund sei ein toller Mensch gewesen, der jeden zum Lachen bringen konnte, sagt sie weiter.

Til Schweiger denkt an die trauernde Familie

Ebenso meldet sich Til Schweiger auf Instagram, um die Trauer über den Tod in Worte zu fassen. "Marvin, ich habe dich geliebt! Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn! Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie sehr ich dich geliebt habe! Du warst ein Leuchtturm in dieser Welt! Deine Freude, deine Neugier, deine Toleranz, deine Empathie, dein Interesse an deinen Mitmenschen und deine Hilfsbereitschaft waren einzigartig", schreibt Schweiger zu dem Foto, dass seine Tochter gemeinsam mit ihren verstorbenen Ex-Freund zeigt. Seine Familie sei erschüttert. In dieser schweren Zeit denke er besonders an die Familie von Marvin Balletshofer.

"Du warst auf dieser Welt um zu leuchten und der einzige Trost den ich habe , ist mir vorzustellen, dass du jetzt woanders leuchtest und auf uns wartest! See you on the other side!" Dein Til

Diese Erinnerung teilt Luna Schweiger mit der Öffentlichkeit

Auch Luna Schweiger hat nur Gutes über Marvin Balletshofer zu sagen. Er sei ein "unfassbar toller Freund" gewesen, den sie immer sehr bewundert habe, so die Schauspielerin. Und dann teilt sie noch eine besonders rührende Anekdote aus ihrer Zeit mit Marvin. "Es gab niemanden, den Marvin kennen gelernt hat, der ihn nicht ins Herz geschlossen hat. Er war eben so. Marvin und ich haben gemeinsam meine Dackeldame Banksy am 25.06.2017 ausgesucht und sie hat ohne zu weinen auf Marvins Schoß Ihr Rudel verlassen", schreibt sie und verrät, mit ihrer gesamten Familie um ihren Ex-Freund zu trauern.

Verwendete Quelle: Bild

