Erkennst du diesen Megastar in der Economy-Class?

Fliegen macht ja eigentlich selbst unter den besten Bedingungen nie so richtig viel Spaß: Erst muss man meist lange in der Schlange zum Einchecken der Koffer warten, dann wartet gleich die nächste Schlange vor Security, wo man schließlich stressig durch den Menschenscanner gewunken wird, bis man sich endlich, nach einer weiteren gedrängelten Schlange vorm Gate, in einen unbequemen Sitz quetscht, und angespannt die trockene Flugzeugluft einatmet. Auch, wenn die schönste Urlaubsreise bevorsteht: DIESER Teil der Strecke ist und bleibt einfach oft unangenehm.



Endlich Ruhe? Leider nein ...

Besonders schlimm, wenn man dann noch neben sich andere Fluggäste sitzen hat, die am liebsten die kommenden Stunden zu einem ausführlichen Gespräch nutzen möchten. Das kann natürlich auch sehr nett sein, aber niemand, der lange neben einem offensiv flirtenden Geschäftsreisenden sitzen musste, ist wild darauf, diese Erfahrung zu wiederholen. Was aber, wenn der Platz neben euch mit einer großen Überraschung belegt wäre? Mit einem riesengroßen Star, mit dem ihr hier niemals gerechnet hättet?

Gestresster Star unterwegs nach Lissabon

Die Frau auf dem Foto guckt jedenfalls ähnlich genervt, wie viele andere Flugreisende, wenn sie endlich an Bord angekommen sind. Die Haare leicht zerzaust, kuschelt sie sich gegen die kalte Luft an Bord in ihre warme Jacke ein und checkt noch schnell ihr Smartphone, solange sie es noch eingeschaltet lassen darf. Niemand um sie herum scheint zu ahnen, wer da so unspektakulär neben ihnen Platz genommen hat.

Hättet ihr sie erkannt?

Dabei ist die Frau ohne Übertreibung einer der berühmtesten Menschen der Welt. Mit ihrem geschätzten Vermögen von rund 500 Millionen Euro, hätte sie sich vermutlich spontan sogar die ganze Fluggesellschaft kaufen können, statt dem Ticket für Normalsterbliche. Vielleicht war es auch eine spontane Entscheidung von ihr, auf diesem Wege von London nach Lissabon zu fliegen, um dort ihren Sohn zu besuchen. Na drauf gekommen? Dann guck im Video nach, ob du richtig liegst mit deiner Antwort auf die Frage: "Who's that girl?"