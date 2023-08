Manuel Neuer Geheim-OP schon vor acht Tagen

In den letzten Tagen war aufgefallen, dass Manuel Neuer von der Bildfläche verschwunden ist. Der Grund dafür steht nun fest: Der Kapitän des FC Bayern ist vor acht Tagen operiert worden.

Auf der Homepage der F.C. Bayern München wird jetzt erklärt, was der 37-Jährige in den letzten Tagen hat gesundheitlich mitmachen müssen. "Am vergangenen Sonntag wurde bei Manuel Neuer eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt. Der Kapitän des FC Bayern setzte sein Aufbautraining daraufhin unmittelbar fort", steht da. Was war passiert?

Verletzung bei einem Skiunfall

Im Dezember letzten Jahres hatte sich der Torhüter bei einem Skiunfall schwer verletzt. Er erlitt eine Fraktur des Unterschenkels und verlor bei dem Sturz viel Blut, sodass er die Saison daraufhin vorzeitig beenden musste. Neuer kehrte zwar ins Training zurück, litt dabei aber permanent unter starken Schmerzen. Ende Mai war dann bereits eine Schraube aus seinem Bein entfernt werden, nun erfolgte eine weitere Operation. Die war im Vorfeld geheimgehalten worden. Am Wochenende startete er mit leichtem Krafttraining.

Wann kehrt Manuel Neuer ins Tor zurück?

Nach wie vor unklar ist, wann Manuel Neuer wieder vollends genesen und zurück aufs Feld kann. Während Fans auf ein Comeback zum Bundesligastart am 18. August hoffen, und auch vonseiten des Keepers daran festgehalten wird, munkelt etwa die "Bild", dass die Rückkehr der Nummer 1 der Bayern erst zum nächsten Jahr realistisch ist. Seit seinem Skiunfall vor mehr als einem Dreiviertel Jahr hat Neuer kein Spiel mehr für den F.C. Bayern bestritten.

