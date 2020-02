Maren Gilzer gibt offenes Interview: "Ich hätte gern Kinder gehabt"

Ihre Reise ging vom "Glücksrad" bis zum "Dschungelcamp". Doch die Schauspiel-Stationen dazwischen sind es, mit denen sich Maren Gilzer besonders in die Herzen ihrer Fans kämpfte – vor allen Dingen in der Fernsehserie "In aller Freundschaft", in der sie ganze 16 Jahre mitspielte! Kinder, wie die Zeit vergeht, werden sich nun auch so manche Zuschauer bei der nächsten Nachricht denken: Maren Gilzer feiert heute ihren 60. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sie der "Bild" ein persönliches Interview gegeben.

Maren Gilzer: "Mann, du warst mal ne Sahneschnitte"

Darin beschreibt sich die Schauspielerin als absolutes Glückskind – sie habe sich nie groß anstrengen müssen, was ihre Karriere anging. Das verführte sie jedoch auch dazu, sich zurückzulehnen.

Auch in puncto Aussehen zeigt sich die Schauspielerin bescheiden – sie habe nie wirklich glauben wollen, wenn andere sie als hübsch betitelten. Erst rückblickend wird Maren Gilzer heute bewusst: "Mann, du warst mal ne Sahneschnitte". Noch heute fühle sie sich wie Mitte 30 – und habe keine Angst zu altern.

"Mit dem richtigen Mann hätte ich gerne Kinder gehabt"

Überraschend offen blickt die Schauspielerin heute auch auf ihr Privatleben zurück: Denn wie nun herauskommt, ist Maren Gilzer nicht freiwillig kinderlos: "Mit dem richtigen Mann, der mich dazu inspiriert, eine Familie zu gründen, hätte ich gerne Kinder gehabt. Diesen Mann habe ich leider nie kennengelernt", gibt sie zu. Zwar habe sie immer tolle Partner, aber eben nie potenzielle Väter gehabt. Bis jetzt: Mit ihrem Mann Harry Kuhlmann sei das Leben wunderbar – nur hätten sie sich für Kinder eben zu spät kennengelernt. Dafür hat das Paar nun noch eine wunderbare Zeit zu zweit vor sich. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!

Maren Gilzer: Daten & Fakten

Maren Gilzer ist eine deutsche Schauspielerin

Sie wurde am 04. Februar 1960 in Berlin geboren

Maren Gilzer wurde ursprünglich als Buchstabenfee beim Sat-1-"Glücksrad" bekannt

Danach trat sie als Schauspielerin unter anderem in der Serie "In aller Freundschaft" auf

2015 wurde sie Siegerin des RTL-Dschungelcamps "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"





