Marie Nasemann: Harte Worte zu "Prioritäten mit Baby"

Dieses Jahr werden für mich die Karten komplett neu gemischt. Das wird spannend. Definitiv werden ab Mai ein paar Dinge auf der Strecke bleiben für die keine Zeit mehr sein wird. Ich war nie sonderlich gut im Prioritäten setzen. Noch nie habe ich mir zu Beginn eines Jahres so viele Gedanken darüber gemacht, was mir wichtig ist, beruflich wie privat. Und vor allem habe ich mir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, was mir nicht wichtig ist. Welche Jobs kann ich getrost absagen, welche Freundschaften einschlafen lassen, welche Hobbies ruhen lassen. Das klingt hart, aber ich bin da realistisch. Für manche Dinge wird einfach weniger Zeit sein und es ist glaube ich nur hilfreich, bewusste Entscheidungen zu treffen, statt sich ausliefern zu lassen, um dann irgendwann traurig festzustellen, dass man manchem Hobby leider nicht mehr nachgeht, ein großes berufliches Ziel aus den Augen verloren hat oder den einen Freund, den man eigentlich so schätzt, monatelang nicht gesehen hat. Glaubt mir, @tiggess und ich werden richtig sauer, wenn uns irgendwelche Leute sagen „Ab Mai sieht man euch dann eh nicht mehr“ oder „Mit Ausgehen war’s das dann erstmal“ etc etc. Nur weil 80% der Menschen ihre Prioritäten mit Baby so oder so legen, heißt das nicht, dass alle ihre Prioritäten so oder so legen. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, wie es wirklich werden wird, wenn das Baby da ist. Welche Herausforderungen dann wirklich auf uns zukommen werden. Aber ich möchte optimistisch, offen und selbstreflektiert bleiben und weiterhin ein Leben führen, das sich selbstbestimmt anfühlt. Auch wenn da so ein kleiner Mensch ständig auf mich angewiesen sein wird. Foto @nikkmartin #werbung #notpaid #marienasemann #schwangerschaftsgedanken #allesneumachtdermai #babyboom #ssw #ssw29 #ssw30 #ssw31 #countdown #timesrunning