Im April 2020 wurde Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Marie Nasemann zum ersten Mal Mutter. Und knapp neun Monate später feiert sie nun eine ganz besondere Neuheit bei ihrem Sprössling.

Dieses Problem kennen wohl alle frischgebackenen Eltern: Sobald ihr kleines Wunder auf der Welt ist, wird Schlaf zur Mangelware. So erging es auch Marie Nasemann, 31, nach der Geburt ihres Sohnes. Mehr als verständlich, dass die 31-Jährige aktuell nun sehr glücklich darüber ist, dass ihr Baby zum ersten Mal durchschläft.

Marie Nasemann freut sich: "Der Kleine schläft seit vier Nächten richtig gut"

Von diesem besonderen "Meilenstein" berichtete das Model seinen Followern in ihrer Instagram-Story. "Der Kleine schläft seit vier Nächten richtig gut und wacht nur einmal in der Nacht auf, um am Fläschchen zu trinken“, erzählte Marie euphorisch auf der Foto- und Videoplattform. Allerdings habe sie keine Erklärung dafür, was die Verbesserung hervorgerufen haben könnte, denn sie und ihr Verlobter Sebastian Tigges hätten nichts anders gemacht. "Er hat einfach einen Entwicklungssprung hinter sich gebracht. Wenn er jetzt nachts aufwacht, kann er selbst wieder in den Schlaf finden", führte sie weiter aus.

Marie und ihr Verlobter haben viel ausprobiert

Bis zu diesem Resultat war es aber ein langer Weg, denn die Wahl-Berlinerin gab ebenfalls preis, dass sie als Eltern einiges ausprobiert hätten. Was lange währt, wird aber bekanntlich gut und so darf sich Marie nun darüber freuen, dass sie als Familie seit vier Nächten seelenruhig nebeneinander schlafen würden. Deswegen steht für die Neu-Mama auch fest: Von nun möchte sie an ihrem Schlafritual für ihren Sohn nichts mehr ändern.

Verwendete Quellen: vip.de