Marie Nasemann: Halb nackiges Babybauch-Bild entzückt Fans

Marie Nasemann im Schwangerschafts-Glück

Ende Oktober 2019 verkündete Marie Nasemann die freudige Botschaft – sie wird Mama! Und dass Marie seitdem ihren süßen Babybauch nicht verstecken kann, ist uns bekannt. Muss sie natürlich auch nicht, denn ihre Fans und wir freuen uns immer riesig über neue Kugel-Bilder, an denen sie uns teilhaben lässt.

Vor allem eines ihrer letzten Bilder hat für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram hatte sie geteilt, dass ihr Bauch während der Schwangerschaft haariger wurde. Natürlich nahm sie alles mit Humor. "Ich glaub, es wird ein Affe", witzelte die 30-Jährige.

Und auch das neuste Bild zeigt sie gelassen mit Baby-Kugel im Bett liegend. Nur mit einem Bademantel und süßer Unterwäsche bekleidet, lächelt sie in die Kamera. Die Fans sind ganz entzückt von dem Bild: "Du siehst unfassbar schön aus! Das Bäuchlein steht dir!", kommentiert ein Follower unter den Post. Eine andere wünscht: "Du siehst so gesund und glücklich aus. Freut mich! Alles gute für euch 3." So viel positive Energie für die werdende Mama.

Marie Nasemann nach ihrer Fehlgeburt

Marie Nasemann hatte Ende 2018 auf ihrem Blog eröffnet, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Seitdem setzt sich das Model für mehr Offenheit zum Thema Schwangerschaft ein. So auch in diesem Post, in dem sie ihr geheimes Lieblingsprodukt für ihren Babybauch nennt. Aber auch andere Themen, die die schweren Seiten der Schwangerschaft und Komplikationen beleuchten, teilt sie öffentlich auf Instagram. Damals hätte sie sich gewünscht, mehr Geschichten gehört zu haben, die ihr geholfen hätten, die Fehlgeburt zu verarbeiten.

Das ist Marie Nasemann – Daten und Fakten