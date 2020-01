Marie Nasemann: "Da dachte ich schon, ich hätte einen dicken Bauch"

#bellytime

Der weibliche Körper ist schon ein einzigartiges Phänomen – gerade während der Schwangerschaft. Das findet auch Marie Nasemann und muss natürlich ihre Follower an dem beachtlichen Wachstum ihrer Babykugel teilhaben lassen. Total überrascht postet sie ein zehn Wochen altes Bild von sich. Schon damals dachte die 30-Jährige, sie hätte einen riesigen Bauch, wie sie überrascht zugibt. Doch anscheinend nichts im Vergleich zu jetzt.

Marie blüht in ihrer Schwangerschaft so richtig auf, und das finden auch ihre Fans. "So eine hübsche Mami“, schwärmt eine Followerin. "Krass, wie schnell die Zeit vergeht“, freut sich eine Weitere mit ihr. Das stimmt, ehe man sich versieht, ist der kleine Zwerg da. Marie Nasemann befindet sich gerade in der 26. Woche. Ganz so lange dauert es also nicht mehr, bis ihr Baby das Licht der Welt erblicken darf. Bis dahin freuen sich die Fans auf noch ganz viele weitere Kugel-Bilder.

Marie Nasemann nach ihrer Fehlgeburt

Marie Nasemann hatte Ende 2018 auf ihrem Blog eröffnet, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Seitdem setzt sich das Model für mehr Offenheit zum Thema Schwangerschaft ein. Vor allem Themen, die die schweren Seiten der Schwangerschaft und Komplikationen beleuchten, teilt sie öffentlich auf Instagram. Damals hätte sie sich gewünscht, mehr Geschichten gehört zu haben, die ihr geholfen hätten, die Fehlgeburt zu verarbeiten.

Das ist Marie Nasemann – Daten und Fakten

Marie Nasemann ist deutsches Model, Schauspielerin, Sängerin und Bloggerin.

Auf ihrem Blog "Fairknallt" teilt sie alles zum Thema nachhaltigen Lifestyle.

Marie Nasemann wurde am 8. März 1989 geboren.

Bekannt wurde sie durch die TV-Sendung “Germanys Next Topmodel” im Jahr 2009.

