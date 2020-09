Marlene Lufen wird ein kleiner Fehler am Set vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zum Verhängnis: Plötzlich spricht die Moderatorin über Sex mit Kai Pflaume und heizt die Gerüchteküche ordentlich an ...

"Was hab' ich getan?", fragt Marlene Lufen, 49, verzweifelt in ihre Handykamera. Die Moderatorin musste am Dienstagmorgen im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" feststellen, wie schnell sich Gerüchte in die Welt setzen lassen.

Marlene Lufen: Verhängnisvoller Witz vor laufender Kamera

"Ich wollte einen Witz machen", erklärt sie, und Co-Moderator Daniel Boschmann, 39, ruft aus dem Off: "Leni möchte ein Tête-à-tête mit Kai Pflaume." Doch wie kam es zu dem Gerücht und was ist dran?

In der Sendung vom Dienstagmorgen hatte Kollege Lukas Haunerland über Sexträume von Männern und Frauen gesprochen. Auf Platz 1 bei den Frauen soll der Sextraum mit einem Prominenten liegen. "Und dann hab ich aus Blödsinn gesagt, 'Wie denn jetzt, dann träumst du von Kai Pflaume?' Und schon war's raus", erinnert sich Marlene Lufen an die Situation, die ihr so peinlich war, dass sie sich kurz hinter einem Kissen versteckte.

Marlene Lufen berichtet in ihrer Insta-Story von ihrem verhängnisvollen Faux-pas. © marlenelufen / Instagram

Neckereien am Arbeitsplatz

"Und jetzt glauben alle im Studio, dass ich von Sex mit Kai Pflaume träume", erklärt die 49-Jährige, die im Mai ihre Trennung von Ehemann Claus Lufen, 53, bekannt gab. Und die Kollegen ziehen die Moderatorin natürlich fleißig auf. "Kai, wenn du heute morgen nicht Frühstücksfernsehen geguckt hast, dann hast du was verpasst", lacht Daniel Boschmann schadenfroh in der Insta-Story der Sat.1-Sendung.

Und was hält Kai Pflaume davon, 53, dass er versehentlich zum Objekt der vermeintlichen Sexträume seiner Kollegin geworden ist? Der Moderator hält sich wie ein echter Gentleman zurück und schweigt ...

Verwendete Quellen: Sat.1 Frühstücksfernsehen, Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.