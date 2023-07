Martina Voss-Tecklenburg DFB-Bundestrainerin hat noch einmal "Ja" gesagt

Doppeltes Glück: Die DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren Ehemann Herrmann Tecklenburg gleich zum zweiten Mal geheiratet.

Am 24. Juli 2023 spielt die Deutsche Nationalmannschaft bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ihr erstes Match, für DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fand bereits einen Monat zuvor ein besonderes Highlight statt: Die 55-Jährige hat ihren Ehemann Herrmann Tecklenburg, 75, am 17. Juni zum zweiten Mal geheiratet, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage von RTL/ntv bestätigt.

Martina Voss-Tecklenburg und Herrmann Tecklenburg haben zweimal geheiratet

Auch nach knapp 14 Jahren Ehe scheinen Martina Voss-Tecklenburg und Herrmann Tecklenburg noch auf Wolke sieben zu schweben, sodass sie ihr Gelübde vor ihren Liebsten noch einmal erneuert haben. Den ersten Antrag vor ihrer Hochzeit im Oktober 2019 machte Voss-Tecklenburg ihrem Ehemann selbst. "Martina ist da erfrischend unverklemmt. Sie ist nicht so altmodisch, darauf zu warten, dass der Antrag vom Mann kommt", verriet Herrmann Tecklenburg einst im Interview mit dem Magazin "Bunte". Aus einer früheren Beziehung brachte Martina Voss-Tecklenburg eine Tochter mit in die Ehe, seit März 2022 ist sie Großmutter eines Enkelkindes.

"Ich verliebe mich in einen Menschen, nicht in einen Mann oder in eine Frau"

Vor ihrer Ehe mit Herrmann Tecklenburg war Martina Voss-Tecklenburg mit ihrer früheren Nationalmannschaftskollegin Inka Grings, 44, liiert, kurz vor den Olympischen Spielen im Jahr 2000 zerbrach ihre Beziehung jedoch. Danach beendete Voss-Tecklenburg ihre Karriere als Nationalspielerin. "Die sechs Jahre, die ich mit meiner Partnerin zusammen war, bereue ich nicht. Heute weiß ich, dass ich nie mehr mit einer Frau zusammenleben werde. Ich stehe auf Männer", sagte sie später.

"Ich verliebe mich in einen Menschen, nicht in einen Mann oder in eine Frau", erklärte Voss-Tecklenburg zudem in einem früheren Interview mit der TAZ. "Für mich war immer klar: Ich wollte zu meinen Beziehungen stehen. Es wäre für mich nicht gangbar gewesen, das, was ich fühle und lebe, zu verstecken."

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen: rtl.de, bunte.de, taz.de